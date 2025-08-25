一酸化炭素の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
一酸化炭素は、無色・無臭・可燃性かつ有毒な気体である。乾燥状態で硫黄化合物を含まない高純度の一酸化炭素は、通常、大気圧下において金属に対して腐食性を示さない。水分や硫黄化合物、その他の不純物を含む低純度グレードでは、有毒な金属カルボニルを形成する可能性があり、高圧下では炭素鋼に応力腐食割れを引き起こすおそれがある。化学的には一酸化炭素は安定であるが、高温下では強力な還元剤として作用することがある。
一酸化炭素はその反応性と還元性を活かし、化学工業や金属精錬分野において不可欠な中間原料である。特に高純度グレードの需要は、合成ガスや精密化学品の製造において着実に増加しており、今後も多様な産業用途を背景に成長が見込まれる。加えて、低硫黄・低水分の高純度一酸化炭素は、金属腐食を抑える特性があることから、電子材料や特殊合金プロセスなど高機能材料分野でも注目が高まっている。
市場の成長を支える要因として、グリーン化学の推進と製造プロセスの効率化への要求が挙げられる。一酸化炭素は、水素との組み合わせによって合成燃料や化学品への転換が可能であり、炭素循環やカーボンニュートラル社会の実現に向けた中核的な素材となり得る。また、化学合成工程の自動化・連続化が進む中で、高純度かつ安定供給可能なCOガスの需要は継続的に拡大していくと考えられる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル一酸化炭素市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバル一酸化炭素市場規模は52.3億米ドルに達すると予測されている。
図. 一酸化炭素世界総市場規模
図. 世界の一酸化炭素市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、一酸化炭素の世界的な主要製造業者には、Linde、Air Liquide、Air Productsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約25.0%の市場シェアを持っていた。
企業の発展においては、製品の純度管理技術とガス供給インフラの最適化が鍵となる。特に副産物を伴わない専用製造ルートによる高品質な一酸化炭素の安定供給体制は、電子材料分野や医薬中間体製造など高精度要求市場において大きな差別化要因となる。さらに、地域ごとの供給網を確立することで、顧客のニーズに迅速に応えられる体制を構築できる。
新規用途の開拓も今後の企業競争力を左右する要素である。近年では、カーボンリサイクル技術との組み合わせによって、一酸化炭素を資源として再利用する動きが進んでいる。企業としては、環境規制への対応と並行して、COを原料とした持続可能な化学合成スキームの提案力を強化することが重要である。こうした取り組みは、社会的評価の向上にもつながる。
加えて、海外市場への展開も視野に入れるべきである。特にアジア諸国ではインフラ整備と化学品製造拠点の拡大が進んでおり、一酸化炭素の安定供給を求めるニーズが高まっている。現地パートナーとの連携やプラント供給モデルの導入などにより、長期的な市場浸透と持続的成長が期待できる。企業の戦略次第で、CO市場における競争優位性を確立する余地は十分にある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Commercial Grade
Electronic Grade
用途別セグメント：
Chemical Industry
Metal Industry
Electronic Industry
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ