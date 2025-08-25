METEORA st.½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡í¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¡í¡£10th Anniversary¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¶¦¤Ë¸ø³«¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô¤â20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ª¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤âÅþÃå¡£
REAL AKIBA GROUP¡¢ISARIBI³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÀî¹ÀÌ¦¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥ìー¥Ù¥ë¡ØMETEORA st.¡Ê¥á¥Æ¥ª¥é¥¹¥È¥êー¥È¡Ë¡Ù½êÂ°¤Î6¿ÍÁÈÍÙ¤ê¼ê¥°¥ëー¥×¡Ö¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡Ö¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢ 10th Anniversary Live¡× ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤òYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤Î10Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Ç®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤ÏÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ú10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û - YouTube
https://youtu.be/LWhnFo0W2YI?si=yWPdG4yq3oMdc2e8
¡Ú¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¡Û¥Ö¥ê¥¥Î¥À¥ó¥¹ ¡Ú10¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û - ¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/watch/sm45326639
¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô20Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ÀáÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¶¦¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢ 10th Anniversary Live¡¡¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥êー
¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢
2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢YouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë6¿ÍÁÈ¤ÎÍÙ¤ê¼ê¥°¥ëー¥×¡Ö¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¡×
¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï£±²¯ºÆÀ¸°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤ÎZepp divercity¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢ Official YouTube
https://www.youtube.com/@antsa_official
¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢ Official X
https://x.com/antsa_official
¡Ú¥á¥ó¥Ðー¡Û(²ÃÆþ½ç)
¡Ú¼Ç·ò¡Û¡§https://x.com/antsa_www¡¡(¥êー¥Àー¡¢¿¶ÉÕ¡¦¹½À®Ã´Åö)
À¼¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë°Ù¾Ð¤¤À¼°ì¤Ä¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£Áð(ww)¤òÀ¸¤ä¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬ÌîºÚ¤Ï·ù¤¤¡£ºÇ¶áºâÉÛ¤òÌµ¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤ê¤ó¡Û¡§https://x.com/antsa_marin23¡¡(¼ÒÄ¹)
¥Áー¥à£±ÈÖ¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¡£¸ý¤¬°¤¤¡£¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤Î»ÙÇÛ¼Ô¡£
¡Ú¥Ï¥Í¥ë¡Û¡§https://x.com/antsa_haneru¡¡(±¿Å¾¼ê¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÃ´Åö)
¥Áー¥àºÇÇ¯¾¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤ë¤è¤ê¾¯¤·¤ªÇÏ¼¯¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤¿¤³¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤µ¤È¡Û¡§https://x.com/antsa_masato¡¡(¿¶ÉÕ¡¢Î©¤ÁÍÙ¤êÃ´Åö)
Mr.¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£Âç¿©¤¤¡£¡Öº£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤À¤«¤é¤Ê¤¡～¡¢¤¦ー¤ó¡¢¡¢¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÊÛÅö¤ò2¸Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥«¥Ê¥¿¡Û¡§https://x.com/antsa_kanata¡¡(¥Ö¥ì¥¤¥¯Ã´Åö)
¥Ïー¥Õ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬½ãÆüËÜ¿Í¡£5ºÐ¤Îº¢ÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤Î»È¤¤Êý¤ò»Ï¤á¤ÆÃÎ¤ë¡£¥¤¥ó¥É¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬½ãÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤Ê¤ª¤ä¡Ûhttps://x.com/antsa_naoya (¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÃ´Åö)
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¥¢¥Ê¥¿¥·¥¢¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌîÏº¥º¡Û ～9²óÎ¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ～
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
»þ´Ö¡§³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
ÎÁ¶â¡§7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
ÌîÏº¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó - ¥¤ー¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/sf/detail/4372100001
¡Ú+++PLUS ULTRA¡Û
¹Ô¤±¤ë¡ª¤â¤Ã¤È¡¢Àè¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡ª
¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬½¸·ë¡£
¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥¢ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬½¸¤Ã¤¿»öÌ³½êµÚ¤Ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦°éÀ®µ¡¹½¡¢
¤½¤ì¤¬¡ÖMETEORA st.¡Ê¥á¥Æ¥ª¥é¥¹¥È¥êー¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©¤·¤Æ¤ï¤º¤«3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÁíÀª100¿ÍÄ¶¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Æþ½ê¡£¡Ê2024Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
»ä¤¿¤ÁMETEORA st.¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥¢¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ø¤È
³èÌö¤ò¹¤²¤ë»öÌ³½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¡ÚPlus Ultra¡Û¤ò°ì½ï¤ËÌÏº÷¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤±¤ë¡ª
¤â¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.meteora-st.jp/