【JPIセミナー】エア・ウォーター(株)「水素・アンモニアの取り扱いに関わる法規制と関係事業者が留意すべき対応策について」9月4日(木)開催

JPI（日本計画研究所）は、エア・ウォーター株式会社 プラント・機器開発センター 機器開発グループリーダー 森 晃一 氏を招聘し、水素・アンモニアの取り扱いに関わる法規制と関係事業者が留意すべき対応策について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17459

〔タイトル〕

エア・ウォーター(株) : 水素・アンモニアの取り扱いに関わる法規制と

関係事業者が留意すべき対応策について

〔開催日時〕

2025年09月04日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

エア・ウォーター株式会社

グローバル＆エンジニアリング グループ

プラント・機器開発センター

機器開発グループリーダー

森 晃一 氏

〔講義概要〕

脱炭素社会の実現に向け、水素・アンモニアは燃やしても炭酸ガスを発生しないことから、次世代の燃料として期待されています。

しかし、水素・アンモニアにはそれぞれに特有の危険性があり、安全に利用するためには、これらのガスの性質を理解し、法律に則った設備設計および取扱いが必要になります。

本講演では、事業者が水素・アンモニアを安全に取り扱うための注意点と、法規制について解説し、安全に取り扱うための指針等を詳説します。

〔講義項目〕

1. 水素

(1) 水素の供給形態

(2) 水素の性質と取扱注意点

(3) 水素に関する法令の規制

(4) 水素に関する取扱指針、設備設計上の注意点

2. アンモニア

(1) アンモニアの供給形態

(2) アンモニアの性質と取扱注意点

(3) アンモニアに関する法令の規制

(4) アンモニアに関する取扱指針、設備設計上の注意点

3. 関連質疑応答

4. 名刺交換・交流会



〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,260円（税込）

2名以降：32,260円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

