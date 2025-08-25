メーカー営業のためのデータ分析 オンラインセミナー9月16日開催 株式会社マーケティング研究協会
2025年9月16日開催メーカー営業のためのデータ分析
大手食品メーカーの現役アナリストが実務で使えるデータ分析のノウハウを徹底解説！
データ分析の基本から営業現場での応用方法まで幅広くカバーし、明日から即実践できるスキルが身に付きます。
本セミナーでは現役の大手食品メーカーアナリストが事例やワークを交えながら、効率良いデータ分析の切り口や、分析結果から提案へのつなげ方などを解説します。
提案業務の再点検や、分析スキルの獲得に最適なセミナーです。
詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006532post_176.php
講師：田中 勇司 田中イノベーション経営研究所 代表 中小企業診断士
千葉大学法経学部経済学科卒業。食品メーカー・酒類メーカーにて量販チェーン向け営業に従事。その後、提案支援スタッフとして約20年間、POSやID-POS等の各種データ分析、ISM（インストア・マーチャンダイジング）等を活用した店頭構築、D2D型カテゴリーマネジメントを推進。
さらに、プロジェクトリーダーとして、アナリストや営業担当者向けの各種システム構築に携わった。
現在は様々なデータの分析を行い、提案営業のサポートを行う傍ら、今までの経験を活かしセミナーや研修への登壇の他、記事などの執筆を行っている。
プログラム：
1.消費者、バイヤー、自社ブランド戦略を理解した上で提案を行う
1)消費者視点を持ち、提案の的を絞る
2)バイヤーの業務全体や目的を理解し、目線を合わせる
3)自社ブランド戦略が担当企業のカテゴリーにどのように貢献できるかを知る
4)データ分析で消費者を理解する
2.メーカー営業のデータ分析のプロセスと、POSデータの分析手法
1)分析に必要な問題発見力、分析力、実行力
2)データ分析と売り場観察で、５W１Hの仮説を整理する
3)（２）の仮説をベースにカテゴリーの
戦略立案→戦術提案→売場展開→効果検証をまわす
4)事例で分かる、バイヤーをな遠くさせる戦略・戦術の設計方法
１.戦略：“昨年の売上”と“直近の売上”を把握し、対象月の売上の構成を設計
２.戦術：課題に合った販促の提案、売場での展開を考え資料化
3.POSデータを使った事例で分かる！分析の留意点
1)最も効果的な部分から提案する
2)数字を見るときは比較対象を設定する
3)必ず実際の売り場を観察し、データの考察をする
4)必要な時に必要な情報を提供する
5)仮説だからこそ言い切る
4.POSデータが無くてもできるデータ分析
1)実際の売場と、無料で参照できる市場データの比較で分析を行う
2)誰でも無料で閲覧可能なデータの取得元と、データの切り口
5.【ワーク】無料データの分析から仮説を導き出し、提案につなげる
1)無料データから読み取れる仮説をもとに、自社商品の月次提案につなげる
※オリジナルデータ分析用ワークシートをプレゼント！
開催概要：
開催日時2025年9月16日(火) 13:00~17:00
開催方法：オンラインセミナー
受講料：お一人様 33,000円（税込）
マーケティング研究協会
主催会社：株式会社マーケティング研究協会
マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。
上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
株式会社マーケティング研究協会
105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F
代表取締役：平林 信吾
事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業
設立： 1962年
https://www.marken.co.jp/
