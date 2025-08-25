メーカー営業のためのデータ分析 オンラインセミナー9月16日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年9月16日開催メーカー営業のためのデータ分析

大手食品メーカーの現役アナリストが実務で使えるデータ分析のノウハウを徹底解説！

データ分析の基本から営業現場での応用方法まで幅広くカバーし、明日から即実践できるスキルが身に付きます。





データ分析に基づいた提案を行っているのに、バイヤーに提案が刺さっていないように感じるデータ分析に基づく提案がしたいのに、自社にPOSデータがない自社で保有しているデータを活用したいが、多忙で分析まで手が回らない。などのご経験はございませんか？本セミナーでは現役の大手食品メーカーアナリストが事例やワークを交えながら、効率良いデータ分析の切り口や、分析結果から提案へのつなげ方などを解説します。提案業務の再点検や、分析スキルの獲得に最適なセミナーです。

講師：田中 勇司 田中イノベーション経営研究所 代表 中小企業診断士

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006532post_176.php

千葉大学法経学部経済学科卒業。食品メーカー・酒類メーカーにて量販チェーン向け営業に従事。その後、提案支援スタッフとして約20年間、POSやID-POS等の各種データ分析、ISM（インストア・マーチャンダイジング）等を活用した店頭構築、D2D型カテゴリーマネジメントを推進。

さらに、プロジェクトリーダーとして、アナリストや営業担当者向けの各種システム構築に携わった。

現在は様々なデータの分析を行い、提案営業のサポートを行う傍ら、今までの経験を活かしセミナーや研修への登壇の他、記事などの執筆を行っている。

プログラム：

1.消費者、バイヤー、自社ブランド戦略を理解した上で提案を行う

1)消費者視点を持ち、提案の的を絞る

2)バイヤーの業務全体や目的を理解し、目線を合わせる

3)自社ブランド戦略が担当企業のカテゴリーにどのように貢献できるかを知る

4)データ分析で消費者を理解する

2.メーカー営業のデータ分析のプロセスと、POSデータの分析手法

1)分析に必要な問題発見力、分析力、実行力

2)データ分析と売り場観察で、５W１Hの仮説を整理する

3)（２）の仮説をベースにカテゴリーの

戦略立案→戦術提案→売場展開→効果検証をまわす

4)事例で分かる、バイヤーをな遠くさせる戦略・戦術の設計方法

１.戦略：“昨年の売上”と“直近の売上”を把握し、対象月の売上の構成を設計

２.戦術：課題に合った販促の提案、売場での展開を考え資料化

3.POSデータを使った事例で分かる！分析の留意点

1)最も効果的な部分から提案する

2)数字を見るときは比較対象を設定する

3)必ず実際の売り場を観察し、データの考察をする

4)必要な時に必要な情報を提供する

5)仮説だからこそ言い切る

4.POSデータが無くてもできるデータ分析

1)実際の売場と、無料で参照できる市場データの比較で分析を行う

2)誰でも無料で閲覧可能なデータの取得元と、データの切り口

5.【ワーク】無料データの分析から仮説を導き出し、提案につなげる

1)無料データから読み取れる仮説をもとに、自社商品の月次提案につなげる

※オリジナルデータ分析用ワークシートをプレゼント！

開催概要：

開催日時2025年9月16日(火) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006532post_176.phpマーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。

https://www.marken.co.jp/seminar/