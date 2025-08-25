こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“目に見えない技術”が支える快適な暮らし UA値0.26の高性能住宅「エネージュN Grande」
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、新たにエネージュシリーズの最上位モデル「エネージュN Grande(エヌ グランデ)」を発売しました。
■安心を支える強固な構造と標準仕様
「エネージュN Grande」は、UA値0.26（外皮平均熱貫流率）を実現し、国の基準を大きく上回る最高等級・断熱等級7（HEAT20 G3グレード）に対応。夏の猛暑や冬の厳しい寒さを遮断し、一年を通じて快適に過ごせる性能を備えています。さらに、平均実測C値0.29という高い気密性能も確保し、省エネ性と快適性を兼ね備えた住まいを提供します。(商品詳細はこちら：https://www.yamatojk.co.jp/event/ene_ju_n_grande )
■住宅性能の“目に見えない品質”に徹底してこだわり
この住宅は快適性・省エネ性・耐久性を兼ね備えた、当社の技術と想いを結集した最上位モデルです。目に見えないところに徹底してこだわり、“一生に一度のマイホーム”にふさわしい生涯（ライフサイクル）コストへの配慮も徹底しています。
・真壁工法：繰り返す地震に強く、構造体の耐久性を高める工法を採用
・オール金物工法：特殊金物を用いて部材同士を強固に接合し、地震時の揺れに粘り強く耐える構造を実現
・制振ダンパー：揺れを吸収・低減し、住み続けられる安心を確保
・トリプルガラス樹脂サッシ：断熱性・遮音性・結露抑制を実現
・自然由来の防蟻・防腐材「エコボロンPRO」：人体にやさしく、住まいを長寿命化
見えない品質ながらもBELS（建築物省エネルギー性能表示制度）、耐震等級3（許容応力度計算による）を確保した強固な構造などの採用により、家族が安心して長く暮らせる住まいを実現しています。ヤマト住建は今後も、高性能住宅の普及を長年行ってきた住宅メーカーとして、健康で快適、かつ環境にやさしい住まいを全国のお客様に提供してまいります。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
