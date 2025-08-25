トピー実業、株式会社クボタよりベストサプライヤー賞を2年連続で受賞

トピー工業グループのトピー実業株式会社（本社：東京都品川区、社長：山口 政幸、以下「トピー実業」）は、株式会社クボタ（本社：大阪府大阪市浪速区、社長：北尾 裕一、以下「クボタ」）より、上位約10％以内のサプライヤーに贈られる2024年ベストサプライヤー賞を受賞しました。トピー実業は2023年のベストサプライヤー賞も受賞しており、今回の評価で2年連続の受賞となります。

クボタのベストサプライヤー賞は、クボタ独自の5つの評価指標※に従って毎年サプライヤーを評価する取り組みで、最上位ランクのA＋評価を取得したサプライヤーのみが表彰されるものです。今回、トピー実業は評価期間中の実績を総合的に高く評価されました。



トピー工業グループは、建設機械用足回り部品のグローバルサプライヤーとして、今後も製販一体となって真摯にモノづくりに向き合い、顧客満足度向上に努め、プレゼンスを高めてまいります。

※ 5つの評価指標：Quality（品質）・Cost（コスト）・Delivery（納期）・Service（生産性改善などの貢献度）・Management（経営姿勢や財務状況）を示す。





