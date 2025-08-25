¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¸µÉ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç²¼µ¤ÎÄÌ¤êÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¡Ê2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¡Ë
¡Ê1¡ËÀ½ÉÊ¾ðÊóÉô¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤È¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¾ðÊóÉô ÅºÉÕÊ¸½ñ¥°¥ëー¥×¤ò°ÂÁ´´ÉÍýÉô¤ËÅý¹ç¤·¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¥°¥ëー¥×¤ò°ÂÁ´´ÉÍý1¥°¥ëー¥×¤Ë¡¢À½ÉÊ¾ðÊóÉô ÅºÉÕÊ¸½ñ¥°¥ëー¥×¤ò°ÂÁ´´ÉÍý2¥°¥ëー¥×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡ËÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÉ½¼¨»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ëÌô»öÅªÀÕÇ¤¡¦Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¾ðÊóÉô É½¼¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤òÌôÀ©Éô¤ËÅý¹ç¤·¡¢ÌôÀ©3¥°¥ëー¥×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
2¡¥¿Í»ö°ÛÆ°¡Ê2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/2964/116412/116412_web_1.png
Âô°æÀ½Ìô¤Ï¥µ¥ï¥¤¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
2¡¥¿Í»ö°ÛÆ°¡Ê2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¡Ë
