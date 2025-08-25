【フロアマップ公開】今週開催！「AI博覧会 Summer 2025」～カンファレンス登壇者全56名も決定！～
「AI博覧会 Summer 2025」がいよいよ今週8月27日（水）～28日（木）開催となります。本日フロアマップを公開いたしましたので、各企業のブース訪問などにぜひご活用ください。
■フロアマップ
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/assets/img/ai_hakurankai/2025_summer/floor-map.pdf
【残席わずか】カンファレンス登壇者、全56名決定！
「AI博覧会 Summer 2025」カンファレンスの登壇者全56名が発表されました。今回のカンファレンスでは、業界の最前線を走るスピーカーが、実践的なAI活用・導入事例、最新の知見や洞察を共有し、デジタル時代の進化を探ることができます。AIに関する最新のトレンドを学べる貴重な機会となりますので、ぜひご参加を検討ください！
多くの講演が既に残席わずかとなっておりますので、早めのお申込みをお勧めします。詳細情報や申込み手続きについては、弊社WEBサイトの特設ページをご覧ください。皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
■カンファレンス詳細・無料来場登録
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer_conf/
最新のカンファレンス情報はAI博覧会 Summer 2025の公式サイトやSNSで随時発信いたします。
・X
https://x.com/AIsmiley_inc
・Facebook
https://www.facebook.com/AIsmiley.inc/
■AI博覧会 Summer 2025
「AI博覧会 Summer 2025」は、AI・人工知能に焦点を当てた展示会であり、最新の技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
来場者は最新のAI技術やサービスを直接体験することができる他、AI技術の導入に関する疑問や課題を解決するための情報交換の場としても機能します。
名称：AI博覧会 Summer 2025
会期：2025年8月27日（水）～8月28日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）
会場：東京国際フォーラム ホールE
住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
主催：株式会社アイスマイリー
後援：
・一般社団法人日本ディープラーニング協会
・一般社団法人 生成AI活用普及協会
・一般社団法人 Generative AI Japan
・一般社団法人 金融データ活用推進協会
・一般社団法人 リテールAI研究会
・一般社団法人 データサイエンティスト協会
・一般社団法人 生成ＡＩ協会
想定来場者人数：約7,000名
出展社：100社 約200製品以上
カンファレンス数：約40講演以上
出展対象品目：
AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/
■無料来場登録はこちら
ご登録完了後に展示会場への入場用バッジが発行されます。下記URLより、手順に沿ってご登録をお願いいたします。
＝＝＝＞https://event.aismiley.co.jp/event/13846/users/register
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
URL：https://aismiley.co.jp/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：メディア運営部
TEL：03-6452-4750
Email：event@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
