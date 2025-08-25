名古屋マリオット × 劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボアフタヌーンティー＆カクテル 9/1～販売開始！

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県名古屋市中村区・総支配人 杉本篤史）では、2025年9月1日（月）から11月11日（火）まで、劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』とコラボしたアフタヌーンティーとカクテルを販売します。

ギリシャのエーゲ海を舞台に、結婚式を控えた娘と母の絆をABBAの名曲で綴る人気作『マンマ・ミーア！』。現在の名古屋四季劇場（中村区名駅南）で上演される最後の演目です。エーゲ海や劇中に流れる音楽からインスピレーションを受けたスイーツとカクテル、華やかなロビー装飾で一緒に名古屋エリアを盛り上げます！

劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションアフタヌーンティー～エーゲブルー・ティータイム～

詳細を見る :https://www.associa.com/nma/event/3867123356896b60c6ea4a/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20250825＜シーナリー＞劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションアフタヌーンティー～エーゲブルー・ティータイム～

物語の舞台となるギリシャの陽光と海をイメージしたアフタヌーンティー。

白い砂浜をイメージしたココナッツムースタルトやギリシャカラーのブルーのマカロンに加え、紫色の果実を使った「ムースバイオレット」、赤い「ルビーローズ」、黄色の「ガトーシトロン」、緑色の「ピスタチオ・オペラ」といった 劇団四季のロゴカラーに沿った彩り鮮やかなスイーツをご用意。

セイボリーにはギリシャ風サラダを添えたローストチキンなど、異国の味わいをお楽しみいただけます。

■店舗/ロビーラウンジ「シーナリー」

■料金/お一人様 \7,000

■提供時間/11：00～18：00

劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションアフタヌーンティー～エーゲの物語～

＜ジーニス＞劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションアフタヌーンティー～エーゲの物語～

ギリシャヨーグルトやブルーキュラソーを使った美しいグラスデザート、夕焼けをイメージしたワイン色のムースバイオレットなど色とりどりのスイーツに加え、地中海風海の幸のマリネ、フェタチーズのギリシャ風サラダなど物語の舞台にちなんだセイボリーも魅力。美しいエーゲ海と青空をイメージしたパイナップルゼリーやレモンの爽やかなウェルカムドリンクもご用意しました。

■店舗/スカイラウンジ「ジーニス」

■料金/お一人様 \6,000

■提供時間/平日 13:00～17:00（最終入店15:00）、土日祝 11:30～17:00（最終入店15:00）

劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションカクテル

＜ジーニス＞ 劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションカクテル

左）Blue Spotlight \1,900

舞台で流れる「スーパー・トゥルーパー」の曲からインスピレーションを受け、星空やステージライトの煌めきを表現したノンアルコール・フローズンカクテル。

中）Sparkle Ballare \2,000

キラキラ輝く甘酸っぱい青春の１ページに、ほんのり大人のほろ苦さを。そんな「ダンシング・クイーン」の名曲をイメージした可愛いピンクのロングカクテル。

右）Candy Romance \2,000

「ハニー、ハニー」の曲をイメージし、可愛らしさの中にも大人の雰囲気を醸した白ワインベースのショートカクテル。



■店舗/スカイラウンジ「ジーニス」

■提供時間/17:00～23:00（L.O.22:30）

＜エストマーレ＞ 劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』コラボレーションカクテル

左）Just one look \2,200

物語の登場人物になぞらえて、激しく揺れ動く感情、胸の奥に秘めた情熱を感じさせるフルーティーなウォッカベースのカクテル。

右）Tear of light \2,000

そっと包み込むような優しさを表現したジンベースのカクテル。カクテルの中でキラキラとパールパウダーが舞う“癒しの一杯”に仕上げました。



■店舗/メインバー「エストマーレ」

■提供時間/17:00～24:00（L.O.23:30）

ロビー装飾も登場！

15階ロビー

『マンマ・ミーア！』の舞台であるギリシャの家をイメージした、白い壁とブルーの装飾。

サウンドトラックを聴きながら、物語の世界に入り込んだような空間で写真撮影もしていただけます。

期間：2025年9月2日（火）～11月10日（月）

場所：15階ロビー

10/19～名古屋四季劇場にて開幕する劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』。名古屋マリオットアソシアホテルで一足先に、『マンマ・ミーア！』の世界を感じられるスイーツとカクテル、ロビー装飾をお楽しみください。

劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』名古屋四季劇場にて期間限定公演

＜2025/10/19（日）～2026/2/23（月・祝）＞

詳細はこちら→https://www.shiki.jp/applause/mammamia/

名古屋マリオットアソシアホテル × 劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』

コラボレーションアフタヌーンティー＆カクテル

期間：2025年９月１日（月）～11月11日（火）

店舗：15階 ロビーラウンジ「シーナリー」、15階 メインバー「エストマーレ」、52階 スカイラウンジ「ジーニス」

※15階 ロビー装飾は2025年9月2日（火）～11月10日（月）

≫≫≫詳細はこちらから（アフタヌーンティーはご予約も承ります）(https://www.associa.com/nma/event/3867123356896b60c6ea4a/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20250825)

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

URL： https://www.associa.com/nma/

Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結

【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル