¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025(À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ30¿Í)¡×¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½ »°±º½¡°ìÏº¤¬Áª½Ð
¡ÖChoose Your Life! ¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÁª¤Ù¤ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHASSYADAI social¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§¾¡»³·Ã°ì¡¢»°±º½¡°ìÏº¡Ë¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½Íý»ö¡¦»°±º½¡°ìÏº¡Ê°Ê²¼¡¢»°±º¡Ë¤¬¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Forbes JAPAN¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×30¿Í
¡Ö30 UNDER 30¡×¤Ï¡¢À¤³¦77¥«¹ñ¤Ç44¤Î¥íー¥«¥ëÈÇ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë·ÐºÑ»ï¡ØForbes¡Ù¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤òÊÑ³×¤¹¤ë¼ã¤¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤òÁª½Ð¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢2011Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³ÆÃÏ°èÈÇ¤âÇÉÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¿ôÀé¿Í¤Ë¾å¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤òÇÚ½Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï300Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥Þー¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«ー¥Ðー¥°¤ä¥ê¥¢ー¥Ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://forbesjapan.com/feat/30under30/2025/
²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈÈ¯¼ÍÂæ¡É¤È¤·¤Æ¡£
»°±º½¡°ìÏº¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¾¡»³·Ã°ì¤È¶¦¤Ë¡¢2020Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏµÞÂ®¤Ê¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÊÄºÉ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä°ÕÍß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Î¤·¤¯¤ß¤ä¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ÎÍÞ°µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤µ¡É¤òÊú¤¨¡¢¤½¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òßî¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÈÈ¯¼ÍÂæ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢Äü¤á¤ä¾ÃµîË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è·÷¤ØÄ¾ÀÜµ¡²ñ¤ÈÇ®¤òÆÏ¤±¤Ë¤¤¤¯³Ø¹»¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ä¡¢À®¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿18ºÐ¤¿¤Á¤Ø¡È¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼é¤ê¡É¤ò¼êÅÏ¤¹¡ÖCHOOSE YOUR LIFE FES #18ºÐ¤ÎÀ®¿Í¼° ¡×¡¢¼ã¼Ô¤Îº¾µ½Èï³²¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡ØñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ù¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¼ã¼Ô¤Ø¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤Î³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½ »°±º½¡°ìÏº¡¦¾¡»³·Ã°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿10Ç¯¸å¤ò¡¢º£¡¢À¸¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁªÂò³Êº¹¤òÀ§Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÀÖ¤¯Ç®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÇ³¤ä¤·¡¢¶î¤±È´¤±¤¿20Âå¡£ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÀ¸¤¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖChoose Your Life¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÁª¤Ù¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈÈ¯¼ÍÂæ¡É¤Çºß¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÊÑ¸÷±É¤Êº£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦¤ËÆü¡¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤´»Ù±ç¡¦¤´Ï¢·È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡£²þ¤á¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶òÄ¾¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¶¦Æ±ÂåÉ½
»°±º½¡°ìÏº¡¦¾¡»³·Ã°ì
¡ã³èÆ°»öÎã¡ä
¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×600²Õ½ê¡¦Ìó7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼ã¼Ô¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±.Choose Your Life! ¹Ö±é
¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ù¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥·¥ã¥À¥¤¥½ー¥·¥ã¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ä¾ÀÜ¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ä¾¯Ç¯±¡¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö±é¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÂç¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14²ó¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¢¥ïー¥É¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾ÊÂç¿Ã¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥¯ー¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤È¡É¥¯ー¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¶¨Æ¯¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¤Ç¡Ö¥¯ー¥ê¥Ã¥·¥å¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².CHOOSE YOUR LIFE FES #18ºÐ¤ÎÀ®¿Í¼°
¿·¤¿¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë18ºÐ¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹Èà¤é¤Ë¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤«¤éº¹¤·½Ð¤¹¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î°ìÆü¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤ë¡È¿ÍÀ¸¤Î¤ª¼é¤ê¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤ä¥Èー¥¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢18ºÐ¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤ä¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿ÅÐÃÅ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¾¥¦¡ÙÃø¼Ô¤Î¿åÌî·ÉÌé¤µ¤ó¤ä»í¿Í¤Î¹õÀîÎ´²ð¤µ¤ó¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HP¡§https://choose-your-life-fes.jp/
25Ç¯ÅÙ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/rF8pSI0R03M?si=qRaG8qg8bjvN3pq8
£³.ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ù¤Î¶µ²Ê½ñ
¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¤Æº¾µ½¤ä°ÆÁ¾¦Ë¡¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼ÂÎã¤Ç²òÀâ¤·¡¢Èï³²¤òËÉ¤°Ãí°ÕÅÀ¤äËü¤¬°ìÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡¢À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤òÆÏ¤±¤ë¶µºà¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ä°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤6¤Ä¤Îº¾µ½»öÎã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÈÖ³°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ6·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¯Ç¯±¡¡¦¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤ËÌµ½þÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¶µºà»ñÎÁÉ½¾´2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¿¸å±ç¡§¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
HP¡§https://social.hassyadai.com/consumer-edu
#°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHASSYADAI social¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHASSYADAI social¤Ï¡¢¡ÖChoose Your Life!¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÁª¤Ù¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤«¤é¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤ä¾¯Ç¯±¡¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÇ¯´Ö100²Õ½ê°Ê¾å¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÂ¾¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡Öproject:ZENKAI¡×¤ä¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Îº¾µ½Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¡ØñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤°Ù¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢18ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¡ÖCHOOSE YOUR LIFE FES #18ºÐ¤ÎÀ®¿Í¼°¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡§¾¡»³ ·Ã°ì¡¦»°±º ½¡°ìÏº
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3ÃúÌÜ2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24³¬
HP¡§https://social.hassyadai.com/
