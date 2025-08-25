SCO映画・テレビ週間ポスター

【青島（中国）2025年8月25日新華社＝共同通信JBN】山東省青島で8月22日から31日まで、SCO映画・テレビ週間が開催されます。中央広播電視総台（China Media Group、CMG）と青島市人民政府（Qingdao Municipal People's Government）が主催し、中国国家電影局（China Film Administration）が後援する本イベントは、チャイナ・メディア・グループ・モバイル（China Media Group Mobile）、CMG山東（CMG Shandong）、中国共産党青島市委員会宣伝部（Publicity Department of the Qingdao Municipal Committee of CPC）、青島西海岸新区管理委員会（Qingdao West Coast New Area Administrative Committee）、SCOモデル区管理委員会（SCO Demonstration Zone Administrative Committee）が共催、中国電影資料館（China Film Archive）も後援しています。

「映画を架け橋に、成長の共有を通じた調和を（Cinema as a Bridge, Harmony through Shared Growth）」をテーマにした本イベントでは、開会式、映画対話ライブセッション、2つのテーマ別映画サロン、1つのグローバル・マルチメディア・プロモーションキャンペーン、および優れた映画作品30本の上映が行われます。この国境を越えた文化の祭典は、上海協力機構（SCO）加盟国間の映画制作と文化観光の促進を目指しています。

スターが勢揃いの開会式

「国境を越えた」映画祭に世界のスターが集結

映画は文明をつなぐ普遍的な言語です。本イベントは、映画芸術を通して、中国と海外の映画・観光産業間の文化交流と連携のための国際的プラットフォームを創出します。

本イベントは、SCO加盟国の映画製作者、ミュージシャン、業界リーダー、外交使節、そして世界中の映画愛好家や観客が一堂に会します。彼らは共に、国境を越えた映画、文化、観光における連携の新たな章を開きます。映画産業と文化観光のより深い融合を促すことで、本イベントは「映画の街」として世界に台頭する青島に新たな勢いをもたらします。

8月22日に青島国際会展中心（Qingdao International Conference Center）で開催され、中国中央電視台（CCTV）ビデオでライブ配信された開会式では、映画芸術、多文化要素、人間中心主義的テーマを織り交ぜた壮大な文化パフォーマンスが披露され、観客にかつてない視聴覚の饗宴を提供しました。オープニング作品として、高揚感あふれるスパイ・スリラー映画「レッドシルク（Red Silk、紅絲綢）」が初上映されました。

特筆すべきは、本イベントの革新的な「Cinematic Qingdao（シネマティック青島）」グローバル・マルチメディア・プロモーションキャンペーンで、複数の国から数十人のデジタルクリエーターを招き、異文化間の対話を記録した短編動画を制作し、「映画の街」青島の活気を紹介していることです。このキャンペーンは、CMGがその到達力と影響力を通じて地域発展の推進に重要な役割を果たしていることを示すだけでなく、青島の映画産業と観光産業に新たな弾みをつけ、グローバルなステージに押し上げてもいます。

革新的なイベント形式

インタラクティブで多様なプログラムが用意された文化の祭典

「文明は交流を通じて繁栄し、相互学習を通じて豊かになります」。SCO加盟国間の文化的対話を深め、相互理解を促し、映画的創造性の地平を広げるため、「SCO映画・テレビ週間」は、国内外の映画制作者が互いに交流し、共有し、学び合うためのプラットフォームを提供します。

「Cinematic Dialogues Live Session（映画対話ライブセッション）」では、約40人の映画愛好家や著名人が参加し、映画芸術と文化の融合に向けた新たな道を模索します。世界中の観客が、インタラクティブなライブストリーミングを通して、没入型の体験を間近で楽しむことができます。一方、「Themed Film Salons（テーマ別映画サロン）」では、中国国内外から一流の映画制作者、プロデューサー、監督、評論家が一堂に会し、映画政策、市場動向、技術革新、芸術スタイルなどについて境界を越えた議論を行い、文化の垣根を越えた深い交流を促します。

映画上映は、革新的な「オンライン＋オフライン」のマルチプラットフォーム方式を採用しています。CMGの主力デジタルプラットフォーム「チャイナ・メディア・グループ・モバイル」は、SCO加盟国で制作された24本の高評価ドキュメンタリーと8本のプレミアムTVシリーズをストリーミング配信する専用オンラインゾーンを設け、グローバルなストーリーテリングのシームレスな融合を実現します。オフラインでは、Wanda Cinemasと週間独占提携し、青島市内の3カ所、Qingdao Wanda Cinema CBD Wanda Plaza Branch、Qingdao Wanda Cinema Licang Wanda Plaza Branch、Qingdao Wanda Cinema Oriental Movie Metropolis Branchで劇場上映を実施します。夏の活気に彩りを添える2つの野外上映は、観光シーズンのピーク時に青島の文化的ナイトライフを彩り、同市の夜間経済を活性化させるでしょう。

ソース：Qingdao Municipal People's Government