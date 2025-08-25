Windows10で大切なファイルを間違って削除してしまった！データ復元フリーソフト「Tenorshare 4DDiG Free」を紹介！
パソコンを使っていて、「あっ！大事なファイルを削除してしまった！」という経験はありませんか？写真、動画、文書ファイルなど、一度削除してしまうと二度と戻らないと思われがちですが、実はそんなことはありません。
データ復元フリーソフトTenorshare 4DDiG Freeなら、Windows 10で削除してしまったファイルを簡単に復元することができます。しかも、基本機能は完全無料で利用可能です。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは8月25日（月）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Free の新しいバージョンでは、データ復元の品質を向上させました。
▼ Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/CWImY
データが紛失したシナリオ：
● うっかり削除：重要なファイルを誤って削除してしまった
● ごみ箱を空にしてしまった：ごみ箱からも削除してしまったファイル
● フォーマット後：USBメモリやSDカードをフォーマットしてしまった
● システムクラッシュ：突然のシステム障害でファイルが消失
● ウイルス感染：マルウェアによってファイルが削除された
Tenorshare 4DDiG Freeの特徴
▼ Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/CWImY
★ 高い復元成功率ー99％
独自の復元アルゴリズムにより、削除されたファイルでも高い確率で復元が可能です。画像、動画、音声、文書など、2000種類以上のファイル形式に対応しています。
★ 安全・安心
ウイルスフリーで安全性が確認されており、復元プロセス中にファイルが破損することはありません。また、元のファイルには一切影響を与えません。
★ 高速スキャン
最新の技術により、大容量のストレージでも短時間でスキャンが完了します。時間を無駄にすることなく、素早くファイルを見つけ出します。
▼ 対応環境：
OS: Windows 10/11/8/7
ファイルシステム: NTFS、FAT32、exFAT、EXT4など
ストレージ: HDD、SSD、USB、SDカード、外付けハードディスクなど
Windows10で削除したファイルを復元する手順
Tenorshare 4DDiG Freeを使われば、簡単3ステップでWindows10から削除したファイルを復元できます。
▼ Tenorshare 4DDiG Freeを無料体験：https://x.gd/CWImY
1、Windows10 でTenorshare 4DDiG Freeをインストールして、プログラムが起動後の画面で、紛失したドライブを選択します。「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328004&id=bodyimage1】
2、しばらく待つと、Windows10から削除したファイルが表示されます。復元前に、写真、ビデオ、ムービーなどのファイルをダブルクリックすることによりプレビューが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328004&id=bodyimage2】
3、復元したいファイルを選択し復元します。例えばGoogle DriveまたはDropboxなどのクラウドディスクに保存することを検討してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328004&id=bodyimage3】
実際の利用者の声
「仕事で使っていたExcelファイルを間違って削除してしまい、パニックになりましたが、4DDiG Freeで無事復元できました。本当に助かりました！」
