StreamFab、待望の「FAMILY CLUB ダウンローダー 」を8月22日に正式リリース
- Johnny’s Family Club の動画を高画質で永久保存できる新ソリューション登場 -
2025年8月22日 - 世界160以上の国と地域で愛用され、1億2,600万人以上のユーザーを抱えるマルチメディアソリューションのリーディングブランド StreamFab は、本日「StreamFab FAMILY CLUB ダウンローダー」を正式にリリースしました。本製品は、日本のファンにとって特別な存在である Johnny’s Family Club に完全対応し、アーティストの映像やライブ配信をいつでもどこでも高画質で楽しめる画期的なツールです。
製品の特長
1.Johnny’s Family Club 専用対応
アーカイブ動画から限定配信のライブまで、Family Club サイトに公開されたコンテンツを直接保存可能。ファンのための“専用設計”が最大の特長です。
2.高画質・高音質
最大 1080p Full HD の鮮明な画質と AAC 2.0 の高音質で保存。お気に入りのライブ映像やステージパフォーマンスを、臨場感そのままに自宅や外出先で楽しめます。
3.柔軟な保存形式
MP4（幅広いデバイスで再生可能）または MKV（高品質保存に適した形式）から選択可能。利用環境に合わせた保存が可能です。
4.ライブ同時保存
配信中のライブ映像を視聴しながら同時に保存可能。公式で再公開されない貴重な瞬間も逃さず記録できます。
5.バッチダウンロード & バックグラウンド処理
複数の動画を一括で保存できるため、コンサート全編や舞台公演、バラエティ番組のシリーズも効率的にコレクション化できます。保存作業はバックグラウンドで行えるため、PCの他の作業を妨げません。
6.メタデータ保持
動画タイトル、再生時間、ファイルサイズ、サムネイルなどの情報を自動保存。後からの整理や検索がスムーズになり、個人のアーカイブ作成に最適です。
開発背景
Johnny’s Family Club は、所属アーティストの独占コンテンツを数多く配信する日本を代表するファンクラブ公式プラットフォームです。しかし、配信期間の制限や通信環境の影響により、ファンが自由に映像を保存・視聴することは難しいのが現状でした。
こうした状況を受け、StreamFab は 「大切な思い出をいつでも自由に楽しんでほしい」 という理念のもと、「Family Club Downloader」を開発しました。本製品により、ファンは推しの貴重な映像を半永久的に保存し、繰り返し鑑賞することが可能になります。
製品概要
製品名：StreamFab FAMILY CLUB ダウンローダー
発売日：2025年8月22日
対応OS：Windows / macOS
対応形式：MP4 / MKV
最高画質：1080p Full HD（音声：AAC 2.0）
主な機能：Family Club 専用対応、ライブ同時保存、一括ダウンロード、メタデータ保持など
公式サイト：https://dvdfab.org/family-club-downloader.htm
会社概要
StreamFab は20年以上にわたりマルチメディアソフトウェアを開発し、世界中のユーザーに最先端の動画保存・再生ソリューションを提供してきました。現在、160以上の国と地域で1億2,600万人以上のユーザーに利用されており、信頼性と技術力で業界をリードしています。
配信元企業：日進斗金合同会社
