国家レベル5Gスマート工場 - CIMCリーファーコンテナ製造工場

AsiaNet 200991 （0175）

【青島（中国）2025年8月25日新華社＝共同通信JBN】Shanghai Cooperation Organization （SCO）Demonstration Zone（上海協力機構（SCO）実証区）の中核エリアである青島の膠州は、強固な製造基盤と包括的な産業エコシステムを備えています。膠州には1万5000社を超える産業企業が本拠を構え、そのうちの1000社以上が指定規模以上の企業であり、山東省の同クラスの都市をリードしています。2024年には、指定規模以上の産業企業の総生産額が1600億元を超えました。

SCO Demonstration Zone Administrative Committee（SCO実証区管理委員会）の副委員長兼膠州市副市長であるZhou Lin氏は「産業戦略の研究から科学技術イノベーションでのリーダーシップまで、そして研究開発の商業化加速から産業統合の高度化まで、あらゆるステップは産業高度化の重要な段階と密接に連携しています。私たちは、イノベーション主導型産業システムの構築という全体目標の達成に向け、あらゆる側面において的を絞った施策を実行しています」と述べました

近年、膠州は「One Town, One Industry Iterative Innovation（1つの街に1つの産業の反復イノベーション）」計画と「Three-Industry Integration Development（3産業統合発展）」計画を含む一連の取り組みを展開してきました。同市は、経済貿易総合サービスプラットフォーム、Shandong-Hong Kong Sci-Tech Innovation Center（山東・香港科学技術イノベーションセンター）、国際資本ハブなどの高度な産業サービスプラットフォームを構築してきました。ハイエンド、インテリジェント、グリーン、クラスター指向の開発という基本理念に基づき、膠州はスマート家電、スチール構造、グリーン食品加工など、同市を代表する産業を拡大し、現代的な産業システムの基盤を強固なものにしています。

現在、膠州には 7つの省レベル産業クラスターと先進県があります。具体的には、Pepper Products Specialty Food Industry Leading County（コショウ製品専門食品産業先進県）、Grain and Oil Processing Specialty Food Industry Leading County（穀物・油加工専門食品産業先進県）、Condiment Specialty Food Industry Cluster（調味料専門食品産業クラスター）、Spices Specialty Food Industry Cluster（香辛料専門食品産業クラスター）、Home Appliances and Electronics Specialty Cluster（家電・エレクトロニクス専門クラスター）、Power Steel Structure Specialty Cluster（パワースチール構造専門クラスター）、Smart Home Appliance Circuit Board Specialty Cluster（スマートホーム家電回路基板専門クラスター）です。さらに、国家レベルのクラスターとして、膠州にはSmart Home Appliances（スマート家電）クラスターおよびPower Steel Structures（パワースチール構造）のNational SME Specialty Industrial Clusters（国家中小企業専門クラスター）の2つのクラスターがあります。膠州はQingdao CIMC Reefer Container Manufacture Co., Ltd.、Alfa Laval (Qingdao) Industrial Co., Ltd.、ハイアール（Haier）グループといった先進的な製造業のリーダーを活用し、世界をリードする冷蔵コンテナの研究開発と製造拠点、アジアでトップの船舶向けボイラー生産拠点、デジタルタイヤ設備製造拠点、ハイアールの最先端スマート製造相互接続工場などの世界クラスの生産拠点を同市で発展させてきました。これらの成果により、膠州は先進製造のベンチマークとしての地位を確立しました。

膠州は今年、より強力な研究開発、より優れた政策、人材の育成、そしてより深い国際協力により、新エネルギー産業を推進しています。

ソース：SCO Demonstration Zone Administrative Committee