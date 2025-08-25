組込型モーションコントローラー市場、2025年に5012百万米ドル、2031年に6871百万米ドル到達へ
2025年8月25日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「組込型モーションコントローラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の組込型モーションコントローラー市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。組込型モーションコントローラー市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
組込型モーションコントローラーの定義と市場での位置付け
組込型モーションコントローラーは、各種産業機器やロボットに組み込まれ、モーターやアクチュエーターなどの駆動系を高精度に制御するための専用制御装置です。従来の外部制御型モーションコントローラーと異なり、組込型は装置内部に直接搭載されるため、応答速度が高く、システム全体のコンパクト化と省配線化が可能です。位置制御、速度制御、トルク制御をリアルタイムで統合的に実行でき、半導体製造装置、産業用ロボット、工作機械、医療機器、物流システムなど幅広い産業領域で採用されています。特に近年では、IoT対応や産業用EtherCATなど高速通信プロトコルを実装したモデルが主流となっており、スマートファクトリーや自律制御ロボティクスの基盤技術として注目されています。
市場動向と需要拡大の背景
組込型モーションコントローラー市場は、産業自動化の加速とロボティクス技術の高度化を背景に安定した成長を続けています。製造業では、高精度な位置決め制御が求められる半導体製造装置や液晶パネルライン、自動車部品の高効率生産において需要が拡大しています。特にEV向けバッテリーパック製造や車載LiDARユニットなど、微細な組立・検査を必要とする分野での導入が増加傾向にあります。
また、医療機器分野では、手術支援ロボットや精密診断装置に組込型モーションコントローラーが搭載されるケースが増えており、精緻な駆動制御による高信頼性と安全性の確保が求められています。さらに、物流・搬送システムでは、自律走行搬送車（AGV）や協働ロボットの普及により、多軸制御やリアルタイム通信機能を備えた高性能モデルの採用が進んでいます。
技術革新とスマートファクトリー対応
近年の市場拡大を支えている要因の一つが、組込型モーションコントローラーの高機能化とネットワーク対応です。産業用EtherCATやPROFINETなどの高速通信規格をサポートするモデルが主流となり、装置間でのリアルタイムデータ共有を可能にしています。また、AIを搭載した新世代モデルでは、負荷変動に応じた最適制御や異常検知が可能になり、予防保全の実現に寄与しています。
さらに、5G通信やエッジコンピューティングとの連携によって、工場全体の生産効率を最大化するソリューションの中核としても活用が進んでいます。これにより、製造現場では工程管理の最適化、稼働率向上、エネルギー効率改善など多方面での効果が期待されています。
組込型モーションコントローラーの定義と市場での位置付け
組込型モーションコントローラーは、各種産業機器やロボットに組み込まれ、モーターやアクチュエーターなどの駆動系を高精度に制御するための専用制御装置です。従来の外部制御型モーションコントローラーと異なり、組込型は装置内部に直接搭載されるため、応答速度が高く、システム全体のコンパクト化と省配線化が可能です。位置制御、速度制御、トルク制御をリアルタイムで統合的に実行でき、半導体製造装置、産業用ロボット、工作機械、医療機器、物流システムなど幅広い産業領域で採用されています。特に近年では、IoT対応や産業用EtherCATなど高速通信プロトコルを実装したモデルが主流となっており、スマートファクトリーや自律制御ロボティクスの基盤技術として注目されています。
市場動向と需要拡大の背景
組込型モーションコントローラー市場は、産業自動化の加速とロボティクス技術の高度化を背景に安定した成長を続けています。製造業では、高精度な位置決め制御が求められる半導体製造装置や液晶パネルライン、自動車部品の高効率生産において需要が拡大しています。特にEV向けバッテリーパック製造や車載LiDARユニットなど、微細な組立・検査を必要とする分野での導入が増加傾向にあります。
また、医療機器分野では、手術支援ロボットや精密診断装置に組込型モーションコントローラーが搭載されるケースが増えており、精緻な駆動制御による高信頼性と安全性の確保が求められています。さらに、物流・搬送システムでは、自律走行搬送車（AGV）や協働ロボットの普及により、多軸制御やリアルタイム通信機能を備えた高性能モデルの採用が進んでいます。
技術革新とスマートファクトリー対応
近年の市場拡大を支えている要因の一つが、組込型モーションコントローラーの高機能化とネットワーク対応です。産業用EtherCATやPROFINETなどの高速通信規格をサポートするモデルが主流となり、装置間でのリアルタイムデータ共有を可能にしています。また、AIを搭載した新世代モデルでは、負荷変動に応じた最適制御や異常検知が可能になり、予防保全の実現に寄与しています。
さらに、5G通信やエッジコンピューティングとの連携によって、工場全体の生産効率を最大化するソリューションの中核としても活用が進んでいます。これにより、製造現場では工程管理の最適化、稼働率向上、エネルギー効率改善など多方面での効果が期待されています。