株式会社銀座十字屋、オーストリア・Angelbirdの取り扱いをヨドバシカメラ全店へ拡大
株式会社銀座十字屋（東京都中央区）は、オーストリアを拠点にプロフェッショナルクリエイター向けの高品質なストレージおよびワークフローソリューションを提供するAngelbird（エンジェルバード）の日本総代理店として、この度、株式会社ヨドバシカメラ（東京都新宿区）のヨドバシ・ドット・コムを含む全店においてAngelbirdの取り扱いを2025年8月22日（金）より開始いたしましたのでお知らせいたします。
ヨドバシ・ドット・コム：Angelbird（エンジェルバード） 通販
https://www.yodobashi.com/maker/5000015595/
従来はヨドバシカメラの一部店舗での展開に限られておりましたが、今回の取り扱い強化により、ヨドバシカメラ全店でAngelbirdの製品をお求めいただけるようになりました。ヨドバシカメラが有する全国規模の販売網と、カメラ・映像機器の専門店として培った豊富な知識と経験により、プロフェッショナルにとって安心して製品をお選びいただける環境が整いました。
Angelbirdは、映画・映像制作、写真、音楽といった分野で活動するプロフェッショナルクリエイターの現場で培われた技術を背景に、信頼性と耐久性に優れたソリューションを提供しています。銀座十字屋はAngelbirdの日本総代理店として、日本市場における製品供給とサポートを担い、ヨドバシカメラの販売網と高度な専門性を通じて、多くのプロフェッショナルにAngelbirdの製品をお届けしてまいります。
Angelbirdブランドページ
https://dirigent.jp/angelbird
今後も、ヨドバシカメラ全店を通じて、Angelbirdの製品を身近に感じていただける環境づくりに努めてまいります。
株式会社銀座十字屋
ディリゲント事業部
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
