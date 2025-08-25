スーパーコンティニューム光源の最新調査：市場規模、動向、成長予測2025-2031
2025年8月25日に、QYResearch株式会社は「スーパーコンティニューム光源―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、スーパーコンティニューム光源の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、スーパーコンティニューム光源の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．スーパーコンティニューム光源市場概況
スーパーコンティニュアム光源（別名：スーパーコンティニュアムレーザー）は、非常に広い光学スペクトルを有する光を発生します。これらは連続的に動作するか、高繰り返し率のパルス列で動作します。
スーパーコンティニュアム光源は、過去数年間で著しい進歩を遂げ、現在では成熟した技術として、幅広い応用分野で活用されています。バイオメディカル分野では、フローサイトメトリー、コンフォーカル顕微鏡、および光干渉断層撮影（OCT）が、この白色光源の独自の特性を活用しています。
2024年におけるスーパーコンティニューム光源の世界市場規模は、28.8百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.0%で成長し、2031年までに43.1百万米ドルに達すると予測されている。
２．スーパーコンティニューム光源の市場区分
スーパーコンティニューム光源の世界の主要企業：NKT Photonics、 Leukos、 Hamamatsu Photonics、 Thorlabs、 FYLA LASER、 TOPTICA Photonics、 YSL Photonics、 AdValue Photonics、 O/E Land、 Menlo Systems、 Laser-Femto、 NOVAE
上記の企業情報には、スーパーコンティニューム光源の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
スーパーコンティニューム光源市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Visible/NIR Supercontinuum Light Source、 MIR Supercontinuum Light Source
用途別：Scientific Instrumentation、 Semiconductor Inspection、 Industrial Metrology、 Bio-Imaging、 Others
また、地域別にスーパーコンティニューム光源市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1377109/supercontinuum-light-source
【総目録】
第1章：スーパーコンティニューム光源の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．スーパーコンティニューム光源市場概況
スーパーコンティニュアム光源（別名：スーパーコンティニュアムレーザー）は、非常に広い光学スペクトルを有する光を発生します。これらは連続的に動作するか、高繰り返し率のパルス列で動作します。
スーパーコンティニュアム光源は、過去数年間で著しい進歩を遂げ、現在では成熟した技術として、幅広い応用分野で活用されています。バイオメディカル分野では、フローサイトメトリー、コンフォーカル顕微鏡、および光干渉断層撮影（OCT）が、この白色光源の独自の特性を活用しています。
2024年におけるスーパーコンティニューム光源の世界市場規模は、28.8百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.0%で成長し、2031年までに43.1百万米ドルに達すると予測されている。
２．スーパーコンティニューム光源の市場区分
スーパーコンティニューム光源の世界の主要企業：NKT Photonics、 Leukos、 Hamamatsu Photonics、 Thorlabs、 FYLA LASER、 TOPTICA Photonics、 YSL Photonics、 AdValue Photonics、 O/E Land、 Menlo Systems、 Laser-Femto、 NOVAE
上記の企業情報には、スーパーコンティニューム光源の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
スーパーコンティニューム光源市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Visible/NIR Supercontinuum Light Source、 MIR Supercontinuum Light Source
用途別：Scientific Instrumentation、 Semiconductor Inspection、 Industrial Metrology、 Bio-Imaging、 Others
また、地域別にスーパーコンティニューム光源市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1377109/supercontinuum-light-source
【総目録】
第1章：スーパーコンティニューム光源の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）