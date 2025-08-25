世界のCOD自動計測装置市場成長率：2031年までに6.2%に達する見込み
2025年8月25日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「COD自動計測装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、COD自動計測装置市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．COD自動計測装置市場規模
COD自動計測装置の世界市場規模は2024年に269百万米ドルと推定され、2025年には284百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が408百万米ドルに達すると見込まれています。
COD自動計測装置は、化学的酸素要求量（COD）のオンライン測定を提供します。これは、下水処理施設の清掃能力の監視を支援し、産業排水者に対する負荷ベースの課金システムを可能にします。自動校正と清掃機能により運営コストを削減し、リモートアクセスによる高度な診断機能は、当局へのプロセス文書化を支援します。
化学的酸素要求量（COD）は、水や廃水中の有機物の量を測定する重要なパラメーターです。自動CODモニターは、サンプル中のCOD測定を自動化・効率化するための分析機器で、正確かつ効率的な結果を提供します。これらのモニターは、環境監視、水処理施設、産業プロセス、研究??室など、幅広い分野で活用されています。
２．COD自動計測装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
COD自動計測装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Hach （Danaher）、 Endress+Hauser、 Thermo Fisher Scientific、 Xylem、 Shimadzu、 Horiba、 LAR Process Analysers、 Mantech、 DKK-TOA、 KIMOTO ELECTRIC、 KORBI Co., Ltd.、 Uniphos Envirotronic、 SailHero、 Focused Photonics Inc.、 Lihe Technology、 Beijing SDL Technology、 Skyray Instrument、 Beijing Huanke、 Ningbo Ligong、 Bescient Technology
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
COD自動計測装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Potassium Dichromate Method、 Potassium Permanganate Method、 Others
用途別：Industrial Application、 Research and Laboratory、 Government Sector、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がCOD自動計測装置市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
１．COD自動計測装置市場規模
COD自動計測装置の世界市場規模は2024年に269百万米ドルと推定され、2025年には284百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）6.2%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が408百万米ドルに達すると見込まれています。
COD自動計測装置は、化学的酸素要求量（COD）のオンライン測定を提供します。これは、下水処理施設の清掃能力の監視を支援し、産業排水者に対する負荷ベースの課金システムを可能にします。自動校正と清掃機能により運営コストを削減し、リモートアクセスによる高度な診断機能は、当局へのプロセス文書化を支援します。
化学的酸素要求量（COD）は、水や廃水中の有機物の量を測定する重要なパラメーターです。自動CODモニターは、サンプル中のCOD測定を自動化・効率化するための分析機器で、正確かつ効率的な結果を提供します。これらのモニターは、環境監視、水処理施設、産業プロセス、研究??室など、幅広い分野で活用されています。
２．COD自動計測装置市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
COD自動計測装置市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Hach （Danaher）、 Endress+Hauser、 Thermo Fisher Scientific、 Xylem、 Shimadzu、 Horiba、 LAR Process Analysers、 Mantech、 DKK-TOA、 KIMOTO ELECTRIC、 KORBI Co., Ltd.、 Uniphos Envirotronic、 SailHero、 Focused Photonics Inc.、 Lihe Technology、 Beijing SDL Technology、 Skyray Instrument、 Beijing Huanke、 Ningbo Ligong、 Bescient Technology
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
COD自動計測装置市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Potassium Dichromate Method、 Potassium Permanganate Method、 Others
用途別：Industrial Application、 Research and Laboratory、 Government Sector、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がCOD自動計測装置市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。