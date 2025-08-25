RecordFab、ストリーミング動画を最大5倍速で録画可能に
主要ストリーミングサービス対応、より快適で効率的な録画体験を提供
ストリーミング動画録画ソフトウェア「RecordFab（レコードファブ）」は、最新バージョンにて 最大5倍速録画機能 を搭載することを発表しました。本機能は今週中に公開予定のアップデートから利用可能となり、従来の2倍速を大幅に超える高速録画を体験できます。
RecordFabとは
RecordFabは、Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXTなど、世界中の主要なストリーミングサービスを含む数百の動画サイトに対応する録画ソフトウェアです。録画ソフトでありながら操作は非常にシンプルで、ユーザーは録画したい動画を選び、画質や速度を設定した後、ボタンをクリックするだけで保存が可能です。
さらに、以下の特長を備えています：
範囲指定不要：録画範囲を手動で選択する必要はなく、ソフトが自動的に処理。
録画時間の事前設定：あらかじめ録画終了時間を指定でき、録画中に待つ必要なし。
バックグラウンド録画：録画中も他の作業を妨げない設計で、PCの生産性を維持。
新機能「5倍速録画」の魅力
これまでRecordFabは最大2倍速録画をサポートしていましたが、最新バージョンでは 5倍速録画 を実現。これにより、2時間の映画であれば約24分程度で録画が完了する計算となり、保存にかかる時間を大幅に削減できます。
特に大量の動画を効率的に保存したいユーザーや、時間を有効活用したい方にとって大きなメリットとなります。
ただし、以下の点にご注意ください：
高性能GPUが必須：5倍速録画を快適に行うには十分な処理能力を持つグラフィックボードが必要です。
対応サービスの制限：すべての動画サイトが5倍速録画に対応しているわけではなく、一部のサービスやライブ配信では従来通り1倍速での録画が行われます。
ユーザー体験の進化
今回のアップデートは、単なる機能追加にとどまらず、ストリーミング時代における動画保存のあり方を進化させるものです。
時間効率の向上：従来の待ち時間を削減し、より多くの動画を短時間で保存可能。
操作のシンプルさ：専門知識不要で、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用可能。
生活スタイルへの適応：録画をPC作業の裏で実行できるため、学習や仕事と並行して効率的に利用可能。
今後の展望
RecordFabは、今後もユーザーの利便性を追求し、より多くのサービスへの対応や録画体験の最適化を目指して開発を続けていきます。今回の5倍速録画対応は、その大きな一歩であり、録画体験の新たなスタンダードを築くことになるでしょう。
最新バージョンは今週中に公式サイトよりダウンロード可能となります。ぜひアップデートして、新たな高速録画機能をご体験ください。
公式サイト・お問い合わせ
公式サイト: https://dvdfab.org/recordfab.htm
お問い合わせ: https://dvdfab.org/contact.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
ストリーミング動画録画ソフトウェア「RecordFab（レコードファブ）」は、最新バージョンにて 最大5倍速録画機能 を搭載することを発表しました。本機能は今週中に公開予定のアップデートから利用可能となり、従来の2倍速を大幅に超える高速録画を体験できます。
RecordFabとは
RecordFabは、Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXTなど、世界中の主要なストリーミングサービスを含む数百の動画サイトに対応する録画ソフトウェアです。録画ソフトでありながら操作は非常にシンプルで、ユーザーは録画したい動画を選び、画質や速度を設定した後、ボタンをクリックするだけで保存が可能です。
さらに、以下の特長を備えています：
範囲指定不要：録画範囲を手動で選択する必要はなく、ソフトが自動的に処理。
録画時間の事前設定：あらかじめ録画終了時間を指定でき、録画中に待つ必要なし。
バックグラウンド録画：録画中も他の作業を妨げない設計で、PCの生産性を維持。
新機能「5倍速録画」の魅力
これまでRecordFabは最大2倍速録画をサポートしていましたが、最新バージョンでは 5倍速録画 を実現。これにより、2時間の映画であれば約24分程度で録画が完了する計算となり、保存にかかる時間を大幅に削減できます。
特に大量の動画を効率的に保存したいユーザーや、時間を有効活用したい方にとって大きなメリットとなります。
ただし、以下の点にご注意ください：
高性能GPUが必須：5倍速録画を快適に行うには十分な処理能力を持つグラフィックボードが必要です。
対応サービスの制限：すべての動画サイトが5倍速録画に対応しているわけではなく、一部のサービスやライブ配信では従来通り1倍速での録画が行われます。
ユーザー体験の進化
今回のアップデートは、単なる機能追加にとどまらず、ストリーミング時代における動画保存のあり方を進化させるものです。
時間効率の向上：従来の待ち時間を削減し、より多くの動画を短時間で保存可能。
操作のシンプルさ：専門知識不要で、初心者から上級者まで幅広いユーザーが利用可能。
生活スタイルへの適応：録画をPC作業の裏で実行できるため、学習や仕事と並行して効率的に利用可能。
今後の展望
RecordFabは、今後もユーザーの利便性を追求し、より多くのサービスへの対応や録画体験の最適化を目指して開発を続けていきます。今回の5倍速録画対応は、その大きな一歩であり、録画体験の新たなスタンダードを築くことになるでしょう。
最新バージョンは今週中に公式サイトよりダウンロード可能となります。ぜひアップデートして、新たな高速録画機能をご体験ください。
公式サイト・お問い合わせ
公式サイト: https://dvdfab.org/recordfab.htm
お問い合わせ: https://dvdfab.org/contact.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ