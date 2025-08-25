バンダイナムコエンターテインメント「東京ゲームショウ2025」出展決定＆特設サイト解禁のお知らせ

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年9月25日（木）～9月28日（日）にて開催される「東京ゲームショウ2025(以下「TGS2025」)に出展いたしますことをお知らせいたします。

「TGS2025」では、バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6）にて最新ゲームタイトルを出展いたします。また、ファミリーゲームパーク（イベントホール）での試遊台出展や、アソビストア出張所（ホール9）ではグッズ販売も予定しております。

▲バンダイナムコエンターテインメント ブースイメージ（正面）

■バンダイナムコエンターテインメントブース（幕張メッセ ホール6）：出展タイトル

「リトルナイトメア3」

「デジモンストーリー タイムストレンジャー」

「CODE VEINII」

「ワンス・アポン・ア 塊魂」

■ファミリーゲームパーク（幕張メッセイベントホール）：出展タイトル

「みんなのGOLF WORLD」

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！Nintendo Switch 2 Edition」

「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」公開

情報解禁にあわせて「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」も公開いたしました。今後、「TGS2025」関連配信番組等の情報を公開してまいります。

続報につきましては、特設サイトまたは「バンダイナムコエンターテインメント 家庭用ゲーム公式X（@bandainamco_cs(https://x.com/bandainamco_cs)）」にてお知らせしてまいります。続報をお楽しみに！

「バンダイナムコエンターテインメント TGS2025特設サイト」：https://tgs2025.bandainamcoent.co.jp

「バンダイナムコエンターテインメント 家庭用ゲーム公式X」：https://x.com/bandainamco_cs

バンダイナムコエンターテインメントブース出展内容をご紹介

幕張メッセ ホール6にて出展するバンダイナムコエンターテインメントブースでは、今後発売予定の最新家庭用ゲーム4タイトルを出展いたします。最新ゲームの試遊や、フォトスポット撮影体験など、様々なコンテンツを楽しみいただけます。

【リトルナイトメア3】▲バンダイナムコエンターテインメント 『リトルナイトメア3』ブースイメージ

■試遊内容

「リトルナイトメア」シリーズ最新作『リトルナイトメア3』が日本初出展！

不気味な廃遊園地を舞台にしたステージ「カルネヴァーレ」の世界観の中で、発売前の本作をいち早くご試遊いただけます。

※一般公開日（9月27日（土）～28日（日））における「リトルナイトメア3」の試遊体験には、イベント当日にブースにて配布される「整理券」が必要となります。「整理券」に関する詳細は後日公開いたしますので、続報をお待ちください。

■試遊ノベルティ & フリー配布ノベルティ

・オリジナルホログラムステッカー：試遊をしていただいた方全員にプレゼント！

・オリジナルサンバイザー：ブースへご来場いただいた方にプレゼント！

ブース付近ではロゥとアローンのサンバイザーを配布いたします！ロゥとアローンになりきったらあなたも「ノーウェア」の世界の一員…。

※お一人様1個限りです。※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■予約キャンペーン

『リトルナイトメア3』の対象商品をご予約いただいた方限定で、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを会場で実施いたします。

【開催期間】2025年9月27日（土）～9月28日（日）

【開催場所】バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6） 『リトルナイトメア3』エリア内予約カウンター

【賞品】

A賞：オリジナルトートバッグ

B賞：オリジナルフォンタブ

C賞：オリジナルアクリルキーホルダー

【抽選回数】

《アソビストア（ASOBI STORE）にて超特装版をご予約いただいた方：3回》

《デジタルストアにてデジタルデラックスエディションをご予約いただいた方：2回》

《その他の販売店、デジタルストアでご予約いただいた方：1回》

※複数のエディションをご予約いただいた場合でも、キャンペーンへの参加はお一人様1回までとなります。ご予約件数にかかわらず、お一人様あたりの最大抽選回数は３回までとなります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※画像はイメージです。 ※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは別のイベントでも実施する可能性があります

※プレゼントは予告なく後日配布、販売する場合があります。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄をお選びいただけません。

■フォトスポット

『リトルナイトメア3』で初めのステージの住人であるモンスターベイビーがあなたをお出迎え。

壁からのぞく彼女の視線にくれぐれも見つからないように…。

■コスプレイヤー登壇情報

TGS2025にロゥとアローンが登場！新しい主人公であるふたりと悪夢に立ち向かいましょう。

【デジモンストーリー タイムストレンジャー】▲バンダイナムコエンターテインメント 『デジモンストーリー タイムストレンジャー』ブースイメージ

■試遊内容

２つのモードからどちらかを選択して、試遊体験をお楽しみいただくことができます。

【セントラルタウン冒険トライアル】

デジタルワールド・イリアスの中央都市セントラルタウンを歩き回り探索できるモード。地下道に潜む敵を倒し、クエスト達成を目指そう。コンバート・進化・探索・バトルなどゲームの基本的な内容を楽しめます。

【パロットモンボスバトルチャレンジ】

本作のボス戦を体験できるモード。セントラルタワーに立ちはだかるパロットモンに挑もう。仲間と協力しながら編成を駆使して戦う、スリリングなボス戦を体験いただけます。

■試遊ノベルティ

・「ユピテルモン：ラースモード」キラキラステッカー：試遊をしていただいた方全員にプレゼント！

・デジモンカードゲーム デジモンストーリー タイムストレンジャー プロモーションパック：試遊をしていただいた方全員にプレゼント！

「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の発売を記念した特別なプロモーションパックをプレゼント！

※「プロモーションパック」は9月27日(土)、9月28日(日)のみの配布となります

※お一人様1枚限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。 ※画像はイメージです。

■予約キャンペーン

「デジモンストーリー タイムストレンジャー」をご予約いただいた方限定で、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを会場で実施いたします。

【開催期間】2025年9月27日（土）～9月28日（日）

【開催場所】バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6） 「デジモンストーリー タイムストレンジャー」エリア内予約カウンター

【賞品】

A賞：オリジナルジップアップパーカー

B賞：オリジナルエコバッグ

C賞：オリジナルアクリルキーホルダー（全４種）

【抽選回数】

《以下のエディションを予約していただいた方：3回》

・パッケージ版：超特装版／フィギュア付き限定版

《以下のエディションを予約していただいた方：2回》

・パッケージ版：限定版

・ダウンロード版：アルティメットエディション/デラックスエディション

《以下のエディションを予約していただいた方：1回》

・パッケージ版/ダウンロード版：通常版

※複数のエディションをご予約いただいた場合でも、キャンペーンへの参加はお一人様1回までとなります。ご予約件数にかかわらず、お一人様あたりの最大抽選回数は３回までとなります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※画像はイメージです。 ※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは別のイベントでも実施する可能性があります。

※キャンペーンへの参加は、別のイベントも含む全日程において、お一人様１回までとなります。

※プレゼントは予告なく後日配布、販売する場合があります。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄をお選びいただけません。

※A賞の『デジモンストーリー タイムストレンジャー』オリジナルジップアップパーカーのサイズはLサイズのみとなります。

※C賞の『デジモンストーリー タイムストレンジャー』オリジナルアクリルキーホルダーは、全4種のうち1つをランダムで配布となります。

■フォトスポット

ゲームさながらに「ガルルモン」に乗って撮影できるフォトスポットが登場！

■フォトスポットノベルティ

・オリジナルステッカー：フォトスポットにて撮影をしていただいた方全員にプレゼント！

※お一人様1個限りです。※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■「アグモン」が遊びにやってくる！登壇情報

ブースに「アグモン」がやってくる！一緒に写真を撮ることができるチャンスをお見逃しなく！

【CODE VEINII】

「CODE VEIN II」の出展情報詳細は、後日公開予定となっております。続報をお楽しみに。

【ワンス・アポン・ア・塊魂】▲バンダイナムコエンターテインメント 『ワンス・アポン・ア・塊魂』ブースイメージ

■試遊情報

『ワンス・アポン・ア・塊魂』のコロガシ体験♪

主人公の王子を操作して、転がして、巻き込んで、大きくして…今回は本作のメインステージである「ムカシニホン」をプレイできます。

■試遊ノベルティ

・「ワンス・アポン・ア・塊魂」王子のキラキラシール：試遊をしていただいた方全員にプレゼント！

※お一人様1個限りです。※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

■予約キャンペーン

『ワンス・アポン・ア・塊魂』をご予約いただいた方限定で、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを会場で実施いたします。

【開催期間】2025年9月27日（土）～9月28日（日）

【開催場所】バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール6） 『ワンス・アポン・ア・塊魂』エリア内予約カウンター

【賞品】

A賞：オリジナルエコバッグ

B賞：王子のダイカットメモ帳

C賞：巻物ボールペン

【抽選回数】

《アソビストア（ASOBI STORE）にて特装版をご予約いただいた方：3回》

《デジタルストアにてキング・オブ・サウンドエディションをご予約いただいた方：2回》

《その他の販売店、デジタルストアでご予約いただいた方：1回》

※複数のエディションをご予約いただいた場合でも、キャンペーンへの参加はお一人様1回までとなります。ご予約件数にかかわらず、お一人様あたりの最大抽選回数は３回までとなります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※画像はイメージです。 ※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは別のイベントでも実施する可能性があります。

※キャンペーンへの参加は、別のイベントも含む全日程において、お一人様１回までとなります。

※プレゼントは予告なく後日配布、販売する場合があります。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

ファミリーゲームパーク出展内容ご紹介

ファミリーゲームパークにてお子様から親子で楽しめるゲームタイトルの試遊台を出展いたします。

現在好評発売中の「みんなのGOLF WORLD」と、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！Nintendo Switch 2 Edition」の試遊体験をお楽しみいただけます。

また試遊体験をお楽しみいただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼントいたしますのでお楽しみに！

「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」公式サイト：https://oms.bn-ent.net/

「みんなのGOLF WORLD」公式サイト：https://mingol-world.bn-ent.net/

「東京ゲームショウ2025 ファミリーゲームパーク」特設サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp/fgp

「バンダイナムコエンターテインメント アソビストア出張所」

このブースでは、バンダイナムコエンターテインメントブース(幕張メッセ ホール6)で出展されるタイトルや学園アイドルマスターなどのバンダイナムコエンターテインメントの新作公式グッズを販売します。またアソビストア出張所で販売する新作公式グッズは、9月25日（木）より、アソビストアでの受注販売も予定しています。

新作公式グッズの詳細は9月中旬頃に特設サイトにて公開予定です。続報をお待ちください。

■グッズ販売タイトル

１.「CODE VEIN」シリーズ／２.「ワンス・アポン・ア・塊魂」／３.「パックマンワールド2 リ・パック」／４.「トワと神樹の祈り子たち」／５.「学園アイドルマスター」

…その他、コラボレーション商品なども企画中！

■アソビストア出張所 特設サイトはこちら

URL: https://shop.asobistore.jp/feature/pacman_officialstore/topics/tgs2025 (https://shop.asobistore.jp/feature/pacman_officialstore/topics/tgs2025)

※画像はイメージです。 ※出展・販売内容は予告なく変更する場合があります。

「東京ゲームショウ2025」 開催概要

■会期：

2025年9月25日（木）：ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月26日（金）：ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月27日（土）：一般公開日 9:30～17:00

2025年9月28日（日）：一般公開日 9:30～16:30

■会場：幕張メッセ 1～11ホール／国際会議場／イベントホール

■バンダイナムコエンターテインメント出展ブース位置

・バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ ホール6

・ファミリーゲームパーク バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ イベントホール

・バンダイナムコエンターテインメント アソビストア出張所：幕張メッセ ホール9

「東京ゲームショウ2025」オフィシャルサイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

協賛情報

バンダイナムコエンターテインメントのブースにおいて遊べる家庭用ゲームは、最新のAV機器や周辺機器によりハイクオリティで心地の良い環境でご体験頂けます。

【ゲーミングモニター】

「MOBIUZ」は、無限に続くメビウスリングに由来し、「ゲームの世界に没入する」という意味を持つBenQのゲーミングモニターブランドです。「ゲームをよりリアルな体験へ : Imagine a New Reality」というコンセプトのもと開発され、「高画質」×「高音質」×「滑らかな映像」を実現します。

2024年には累計販売台数25万台を突破。宇宙船をモチーフにした新たなコンセプトデザインへと刷新され、シリーズ全体が統一感のあるラインナップへと進化しました。

■「BenQ MOBIUZ ゲーミングモニター」の詳細はこちら:

https://www.benq.com/ja-jp/monitor/gaming.html

■提供：ベンキュージャパン株式会社

【ゲーミングモニター／ゲーミングヘッドセット】

プレイヤーを没入と勝利に導くゲーミングギアブランド「INZONE(TM)」

「Tekken World Tour」でも使用されたゲーミングモニター「INZONE M3」とゲーミングヘッドセット「INZONE H3」

■ゲーミングモニター「INZONE M3」の詳細はこちら

「ゲーミングモニター「INZONE M3」：

https://www.sony.jp/inzone/products/INZONE_M3/

■ゲーミングヘッドセット「INZONE H3」の詳細はこちら

ゲーミングヘッドセット「INZONE H3」：

https://www.sony.jp/inzone/products/INZONE_H3/

「INZONE」シリーズには、ソニーが長年培ってきた、高画質・高音質を追求した独自のノウハウと最新の技術を盛り込んでいます。プレイヤーの感覚を研ぎ澄まし、最大限のパフォーマンスを発揮するためのゲーミングギアとして、没入と勝利の体験を提供します。

■提供：ソニー株式会社

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。

※予告なくイベントの内容を変更またはイベントを中止・延期する場合があります。

※ノベルティ等は数に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。

※イベント当日の混雑状況によりご案内に変更が生じる場合があります。その際は現地スタッフよりご案内をさせていただきます。

※イベント当日はメディア取材/撮影等によりカメラが入る関係で、お客様が映りこむ可能性がございます。予めご了承下さい。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

(C)本郷あきよし・東映アニメーション(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CODE VEIN(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Once Upon A KATAMARI(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)BANDAI (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Everybody’s Golf, Hot Shots Golf, and Hot Shots are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.