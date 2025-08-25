線形モータ駆動アクチュエータ市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
線形モータ駆動アクチュエータは、リニアモータを用いて電気エネルギーを直接直線運動に変換するアクチュエータの一種である。従来の回転モータは、回転運動を直線運動に変換するためにギアやベルトなどの機械要素を必要とするのに対し、リニアモータは直接的かつ効率的な直線運動を実現する。
リニアモータ駆動アクチュエータの市場は、従来のロータリモータ＋伝達機構方式からの置き換えが進む点が最大の特徴である。直接駆動によりバックラッシュや摩耗が抑制され、高精度かつ高速な直線運動が実現できるため、半導体製造装置や精密検査装置、医療機器など高付加価値領域での採用が拡大している。設計自由度の高さから、可動質量やストローク長の最適化が容易であり、幅広い用途にフィットしやすいという強みを有している。
市場を牽引する要因としては、ものづくり現場における自動化・省人化ニーズの高まりが挙げられる。特にIoTやデータドリブン制御と連携することで、稼働状況の見える化や遠隔メンテナンスが可能になり、トータルな生産効率向上が期待される。また、電動化による省エネルギー効果や、環境規制への適応が求められる自動車産業においても、新たな駆動システムとして注目度が高まっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル線形モータ駆動アクチュエータ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル線形モータ駆動アクチュエータ市場規模は28.2億米ドルに達すると予測されている。
図. 線形モータ駆動アクチュエータ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327978&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327978&id=bodyimage2】
図. 世界の線形モータ駆動アクチュエータ市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、線形モータ駆動アクチュエータの世界的な主要製造業者には、THK、LINAK、IAI、Ewellix、Parker Hannifin、Thomson Industries、SKF、TiMOTION、Chiaphua Components、Moteck Electricなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。
高度な技術開発に注力する企業は、コアとなるリニアモータ構造の最適化や、磁石材料の改良によってさらなる高出力・高効率化を図る。これに加え、制御ソフトウェアの高度化によってサーボレス制御や自己位置検出機能を実装する動きが加速しており、将来的には外部センサを不要とするワンパッケージソリューションが市場標準となる可能性がある。
幅広いパートナーシップの構築も成長戦略の肝要である。モジュール化されたアクチュエータ単体の供給から、システムインテグレータやロボットメーカーとの協業によるカスタムソリューション提供へ進化することで、用途別の最適化提案が可能になる。顧客の現場課題を深く理解し、付加価値の高いサービスまで一貫して提供できる体制が、競合優位を築く鍵となる。
長期的には、新興市場への展開と多角化が期待される。アジアを中心に製造業の自動化投資が続く一方で、航空宇宙や再生医療分野など、新分野での適用機会も拡大を続けるだろう。将来に向けては、モジュール共通化やIoTプラットフォーム連携を軸に、グローバルかつ多業種へ幅広くソリューションを提供できる体制構築が、企業の成長を牽引すると考えられる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
DC Linear Actuators
AC Linear Actuators
用途別セグメント：
Residential
Commercial
Industrial
Medical
Other
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
