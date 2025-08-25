再生PET粒剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（透明型、着色型）・分析レポートを発表
2025年8月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「再生PET粒剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、再生PET粒剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新の調査によると、世界の再生PET粒剤市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルへと再調整される見込みであり、レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と予測されています。本市場は主に、PETボトル（透明タイプ、着色タイプ）やPETシート（透明タイプ、着色タイプ）向けに広く利用されており、再生資源活用の観点から持続可能な素材市場の重要な一角を占めています。
産業チェーンと市場対象
本レポートでは、再生PET粒剤産業のバリューチェーン発展状況や市場の現状を包括的に解説し、先端技術、特許、主要用途、最新トレンドを分析しています。市場はPETボトルやPETシートのほか、PETファイバー、PETストラッピングなど多様な用途で構成されています。対象となるのは先進国および新興国の主要企業であり、製造から最終製品化までのプロセスを網羅的に評価しています。
地域別分析
北米と欧州市場は、政府による環境保護政策や消費者のリサイクル意識の高まりを背景に安定成長しています。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、強力な製造基盤、政府の支援策を武器に世界市場をリードしています。日本、韓国、インド、東南アジア諸国でもリサイクル関連インフラの拡充と産業化が進んでおり、今後の成長が期待されます。
市場の包括的理解
本レポートは、再生PET粒剤市場を包括的に理解するための情報を提供しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別市場シェアを集計
● 産業分析：規制動向、技術進化、消費者嗜好、政策の影響を評価
● 地域分析：各地域の経済状況、インセンティブ制度、インフラ開発度に基づく市場機会の特定
● 市場予測：成長率や需要予測、新しい市場トレンドを提示
ミクロレベルの市場分析
● 企業分析：Clean Tech Incorporated、Clear Path Recycling、Mohawk Industries Incorporated、CarbonLite Industries、Greentech、Visy、Evergreen Plastics、Extrupet、PolyQuest、Phoenix Technologies、Verdeco Recycling、4PET RECYCLING BV、Far Eastern Group、Kyoei Industry、Wellpine Plastic Industrial、Lung Shing International、Longfu Recycling Energy Scientech、Suzhou Jiulong Recy & Techなどの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、戦略を分析
● 消費者分析：PETボトルやPETシート用途での消費者行動や需要特性を調査
● 技術分析：再生PET粒剤の製造プロセス、品質向上技術、将来の技術発展可能性を評価
● 競争環境分析：市場シェア、競争優位性、差別化要因を特定
● 市場検証：一次調査（アンケート、インタビュー、フォーカスグループ）による予測の妥当性検証
