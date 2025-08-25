マテリアルズ・インフォマティクス市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
市場調査およびコンサルティングの大手企業であるKD Market Insightsは、マテリアルインフォマティクス市場に関する最新の調査レポートを発表し、2025年から2035年にかけての大きな成長機会、新たなトレンド、そして将来の展望を強調した。レポートによれば、世界のマテリアルインフォマティクス市場は、2024年の1億7,302万米ドルと比較して、2035年までに13億7,640万米ドルに達し、年平均成長率 20.81% という顕著な拡大を遂げると予測されている。
市場概要
マテリアル・インフォマティクス（Material Informatics、以下「MI」）は、人工知能（AI）、データ分析、先進的な計算技術を新素材の発見および開発に統合することで、急速に産業を変革しています。MIソリューションの導入により、製造業者はコスト削減、効率向上、さらにはイノベーションの加速を実現でき、電子機器、化学、製薬、自動車、航空宇宙など幅広い分野で活用が進んでいます。
KDMIのアナリストによれば、持続可能で環境配慮型の素材に対する需要の高まりに加え、研究開発（R&D）や先端デジタル技術への投資拡大が、今後も世界的な市場成長を牽引する中心的要因となる見込みです。
成長の主要因
AIとインフォマティクスの製造業への統合
製造業者は、AIを活用したマテリアル・インフォマティクスシステムを導入し、三次元コンセプトの解析、製品設計の最適化、競争力強化を進めています。電子機器、食品科学、化学、染料などの産業において、先進的なMIツールを活用し、プロセスの効率化が進展しています。
持続可能性と環境配慮型素材への注力
韓国や欧州を中心に、各国政府は持続可能性目標やカーボンニュートラル政策を推進しています。MIは、ライフサイクルアセスメント（LCA）を通じた環境影響の把握や、環境に優しいソリューションの開発を可能にする重要な役割を果たしています。
政府支援政策とR&D投資
北米やアジア太平洋地域では強力な政策支援により導入が加速しており、企業は素材効率や性能向上を目的に、研究開発への多大なリソースを投入しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327907&id=bodyimage1】
課題
力強い成長が見込まれる一方で、高額な導入コストが依然として主要な制約要因となっています。高度なMIシステムを採用するには、ソフトウェア、人材、ネットワーク、定期的な保守に対して多額の投資が必要となるため、中小企業にとっては早期導入の障壁となり得ます。
市場セグメンテーション
KDMIレポートでは、世界のマテリアル・インフォマティクス市場を以下の通り分類しています：
素材別：元素、化学物質、その他
技術別：デジタルアニーラー、ディープテンソル、統計解析、遺伝的アルゴリズム
用途別：製造業、材料科学、化学・製薬、食品科学、電子機器、研究開発機関、その他
地域別インサイト
北米
研究開発の活発化、航空宇宙およびヘルスケア分野の急成長、クリーンエネルギー導入拡大により、世界市場をリード。
アジア太平洋
産業拡大と、AI・機械学習・ビッグデータ解析を活用した素材イノベーションにより、高成長地域として台頭。
欧州
持続可能性を重視し、再生可能エネルギー導入や素材効率改善を促進する政府資金プログラムが拡大。
ラテンアメリカ
ブラジルやメキシコを中心に、建設業や自動車分野での導入が進展。
