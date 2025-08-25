～ DAM × PIM × CMSで実現！ ～ 「成果を出す！効率的なコンテンツ管理の手法」
企業情報、商品情報、販促情報など企業が取扱う様々な情報は、タイムリーかつ正確に活用することで初めてその意味を成します。これらの情報を効率的に活用できないことは、余剰コストの増加、ブランディング低下、売上げ機会損失を招くためです。 このたびVPJでは、株式会社キノトロープさまと共催でオンラインセミナーを企画し、DAM×PIM×CMSによる効率的な情報管理・配信手法を紹介いたします。
■セミナー詳細
【Session 1】
「企業の多媒体販促に向けたデジタルマーケティング成功の秘訣」
企業の販促活動では、Web/EC、SNS、アプリ、印刷媒体に向けて商品情報、写真、動画、コピーといった共通情報が配信されます。各媒体への掲載情報の差異をなくし、正確な情報をスムーズに配信するために重要なプラットフォームとなるのが、DAM（デジタル資産管理）とPIM（商品情報管理）です。本パートではDAMとPIMで実現する理想的なデジタルマーケティングをデモを交えて紹介いたします。
≪講演者情報≫
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）
営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー
高橋 雄城
2003年にVPJに入社後、DAM | PIMを中心に新規ビジネスの開拓に従事。製造、流通、百貨店、広告、印刷、金融、製薬、アパレル、不動産など幅広い業界に向けたシステム提案・運用支援に携わっています。
【Session 2】
「情報発信を強化する！大規模サイトのためのCMS選定と活用事例」
ユーザーに使いやすいサイトは、当然運用者にも使いやすいサイトです。 ユーザーにとって「分かりやすい」「探しやすいサイト」は、ユーザーの迷いが生じないため、ユーザーの【生きた、使える行動データ】を取得することができます。これらは全て情報（コンテンツ）をいかに有効に管理するかにかかっていますが、単に整理しグループ化すればいいというものではありません。公開後にどうあるべきかが、大事なポイントになります。 今回、コンテンツ量の多い大規模サイトを例に、どのように活用して成果を出しているか事例を紹介します。また、運用効率や規模に合わせて、どういうCMSが最適か解説します。
≪講演者情報≫
株式会社キノトロープ
執行役員 開発部部長
高橋 輝
CMSを活用した大規模Webサイトから会員機能、検索機能などのスクラッチ開発を含む Webサイトの要件定義・セキュリティ対策、提案～設計・開発・制作まで多くのプロジェクトに従事。 使いやすいだけでなく、成果の出るWebサイト制作を目的としたプロジェクト推進を行います。
■セミナー概要
開催日時：2025年9月5日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社キノトロープ 執行役員 開発部部長 高橋 輝、
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー 高橋 雄城
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=107
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
