ÂçºåÉÜ¡ßJBA¡¡º§³è¥¤¥Ù¥ó¥È º§³è¥»¥ß¥Êー¡¦ÃãÆ»ÂÎ¸³¡¦º§³è¥Ñー¥Æ¥£
ÂçºåÉÜ¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ëº§ÁêÃÌ¶¨²ñ ¡ÊJBA¡Ë¤Ï·ëº§¡¦º§³è»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼èÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î25Æü ¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë ¤Ëº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º§³è¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤¬º§³è¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¿´¹½¤¨Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£É½Àé²È¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¡¢ÃãÆ»ÂÎ¸³¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢ Ê¡»ãµÚ¤Ó°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ーµÚ¤Ó¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶ー¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÊý¤Ï»²²ÃÈñ¤¬1,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.Æü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯10·î25Æü ¡ÊÅÚÍËÆü
¸á¸å2»þ¤«¤é¸á¸å5»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
2. ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¸á¸å2»þ¤«¤é
¡Ê1¡ËÃãÆ»ÂÎ¸³¡¡¹Ö»Õ¡§ÃÏÂ¼¾¼É§»á
¡Ê2¡Ëº§³è¥»¥ß¥Êー¡¡¹Ö»Õ¡§»³ËÜ¡¡¹¬Èþ»á¡¡http://proud-japan.co.jp/
¡Ê¢¨¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Ï30Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¸á¸å3»þ5Ê¬¤«¤é : º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー
¢¨º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¤ß¤Î»²²ÃÉÔ²Ä
3.³«ºÅ¾ì½ê
ÂçºåÈþ½Ñ¶æ³ÚÉô ¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èº£¶¶£²ÃúÌÜ£´-£µ¡Ë
https://daibi.jp/
4.ÂÐ¾Ý
ÂçºåÉÜ¤Ëºß½»Ëô¤Ïºß¶Ð¤ÎÊý¡£ ÃË½÷³Æ25Ì¾ÄøÅÙ ¡ÊÃË½÷¤È¤â25ºÐ¤«¤é40ºÐ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
ÃË½÷¤È¤â¤ËÆÈ¿È¤ÎÊý¡£
¢¨ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅù¡Ë
¤¤¤º¤ì¤«¤òÅöÆü¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆüÀÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
5.»²²ÃÈñÍÑ
ÃËÀ 4,500±ß ¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
½÷À 3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨Ê¡»ãµÚ¤Ó°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢ ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ーµÚ¤Ó¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶ー¡¢ ÊÝ°é»Î¤ÎÊý¤Ï1,000±ß³ä°ú
¢¨ÎáÏÂ7Ç¯10·î18Æü ¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë °Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï100%¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹
6.ÉþÁõ
ÃËÀ: ¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ
¢¨ÃË½÷¤È¤â¥¸ー¥ó¥ºÉÔ²Ä
7.Êç½¸´ü´Ö
ÎáÏÂ7Ç¯8·î25Æü ¡Ê·îÍËÆü¡Ë ¸á¸å2»þ¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯10·î24Æü ¡Ê¶âÍËÆü¡Ë ¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£ Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8. ¿½¹þÊýË¡
£Ê£Â£Á¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¤ß¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://jba-e.com/news/event20251025¡Ë¤Î¥áー¥ë¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß
²ñ¼ÒÌ¾¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ëº§ÁêÃÌ¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ëhttps://jba-e.com/
Ã´Åö¼Ô¡§ ²¬ÅÄ
TEL ¡§ 080-5701-9911¡Ê13:00～18:00¡Ë²Ð¡¦¿åµÙ¤ß
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ëº§ÁêÃÌ¶¨²ñ
