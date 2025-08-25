この秋、上海ディズニーリゾートでダッフィーマンスを開催！

ハロウィーンの不思議な魔法と華やかなセレブレーションも思い切り楽しめます！

上海、2025年8月25日 /PRNewswire/ -- 上海ディズニーリゾートに金色の季節が訪れ、多彩なイベントやサプライズが続々と登場します。9月より、花々に彩られた「ダッフィーマンス」のテーマイベンドや上海滬劇との特別公演から、１０月のトレジャー・コーブの新しい海賊体験、さらに8日間にわたるハロウィーン・カーニバルまで。ぜひ、この秋は上海ディズニーリゾートで忘れられない彩り豊かな体験をお楽しみください。

秋の上海ディズニーリゾートは常に祭典の喜びと驚きが満ち溢れています。9 月の上海観光フェスティバルから、10月の国慶節、中秋節に至るまで、ゲストはワクワク体験を思う存分楽しめます。10 月 1 日から 3 日まで国慶節を祝うために、毎晩、定番の「イルミネイト！ナイトタイム・セレブレーション」が上演された後に、特別用意したお城のプロジェクションと花火ショーが上演されます。





ダッフィーマンスで友情の花をさかせよう！

2025年9月1日から30日まで、ダッフィーマンスがやってきます！今年は「花」をテーマに、ダッフィーと仲間たちがミッキーとミニーに心を込めた花の贈り物を用意しました。期間中、ゲストはさまざまな方法で「花」をテーマにしたダッフィーたちの物語を楽しめます。色とりどりの花で作られたダッフィーの花壇からフォトウォールまで、写真映えが抜群です。ミッキー・アベニューには、ぬいぐるみと一緒に楽しめるミニチュアのフォトスポットも登場。

ダッフィーと仲間たちの新衣装には、それぞれの花をモチーフにした繊細な刺繍や装飾が施されています。ダッフィーはツバキの刺繍が美しい中華風ジャケット、シェリーメイはバラをあしらった可愛らしい帽子、ジェラトーニは四季蘭をイメージした刺繍の上着、オル・メルは金色のラインが映えるムクゲ刺繍のトップスを着用。ステラ・ルーのヘアアクセサリーはスズランの花、クッキー・アンのアクセサリーはハスのモチーフがあしらわれています。リーナ・ベルのジャケットとヘッドドレスには、細やかなキンモクセイの模様が散りばめられ、ミッキーとミニーも、モミジハゼ（木芙蓉）の模様が入ったエレガントな中華風衣装で花のパーティーに参加します。









大人気の「ダッフィーと仲間たちのお月見パーティー」がダッフィーマンス期間中は毎日、エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスル前のステージで開催されます！ミッキーとミニー、そしてダッフィーと仲間たちが一緒にお月見を楽しみながら、友情をお祝います。さらに、昨年大好評だった上海方言バージョンもパワーアップして再登場。9月7日からの毎週日曜日、このショーの一部公演において、上海ディズニーリゾートは上海滬劇院と提携し、滬劇の要素を織り込んだ特別版パフォーマンスを提供します。今年は2名才能ある若手男女俳優が交代で登場し、上海方言と滬劇リズムを取り入れた特別版のテーマ曲「Let's Get Together」を披露します。また、滬劇の代表的な曲「紫竹調」と「四大景」織り交ぜ、幅広い世代のゲストに海派文化ならではの魅力を感じていただけます。

9月末、リーナ・ベルの上海ディズニーリゾートへの正式デビュー4周年になります。今年のセレブレーションは9月23日から29日まで、一週間にわたり開催されます。

ダッフィーマンス期間中に、リゾート各所でダッフィーと仲間たちをテーマにした季節限定料理を発売！魅力的な秋の味覚をお楽しみいただけます！

キンモクセイの香りが、空気だけでなくスイーツにも！クッキー・アン・ベーカリー・カフェでは、キンモクセイのミニ団子を添えたストロベリー・アイスクリーム入りクレープや、ミッキーのキンモクセイ・マフィンが登場します。また、イル・パペリーノでは、キンモクセイ味のジェラートやアイスクリームが味わい深い一品です。どの一口も広がる深い香りが、忘れられない秋のひとときを。

ロイヤル・バンケット・ホールで大人気のダッフィーと仲間たちをテーマにしたアフタヌーンティーや上海ディズニーランドホテルのルミエール・キッチンでの秋限定ブランチもおすすめです。どちらも見た目も味も充実した季節メニューが揃い、ゲストの味覚をきっと驚かせることでしょう。











より没入感のある仮装体験やお土産をお探しの方には、心をときめかせる新コレクションが勢ぞろいです。

「ミッキー＆フレンズ・ガーデン・ストロール・コレクション」では、ミッキーと仲間たちのぬいぐるみやキーホルダーに、花や蝶、柿などのモチーフを身に着けて登場。ゲスト自身もレースやリボン、パールで飾られた花柄のカチューシャを身につけて、仮装気分を盛り上げましょう。

「ダッフィー＆フレンズ・フローラル・ドリーム・コレクション」では、花をモチーフにした衣装を着たダッフィーと仲間たちの姿がかわいらしい記念グッズとして登場。クロスボディバッグ、カチューシャ、アクセサリーなど、秋コーデを華やかに演出されます。また、ダッフィーたちの月餅セットやお茶セットもご用意。ご家族やお友達と共に伝統の味わいを楽しめます。







ダッフィーマンス期間限定のお得なチケットや宿泊プランも充実！

ダッフィーマンス・パッケージ（1デー・チケット＋セレブレーションパック＆アイスクリームバー付き）：指定日１デー・チケット、かわいいフード＆ドリンク、ダッフィーをモチーフにした特別ギフトが含まれます。

ペアチケット（リーナ・ベル・セレブレーションパーティー入場券付き）：ダッフィー＆フレンズのセレブレーションホールで開催される1週間のパーティーに招待され、テーマスナック＆ケーキやリーナ・ベルとのグリーティングをお楽しみいただけます。

ディズニー・ドリーム・バケーション －ダッフィー＆フレンズ・パッケージ：リーナ・ベルをテーマした客室での1泊、朝食・夕食、1デー・チケット2枚、指定レストランの割引クーポンが含まれます。



今年のハロウィーンは、期間延長の「ハロウィーン・カーニバル・デー」と新体験で、さらにスリル満点！

秋が深まるにつれ夜も長くなるこの季節、ディズニーのヴィランズが人気ハロウィーンイベントに登場します。2025年10月4日から11月1日まで、ゲストの皆様はこの1ヶ月間を存分に楽しめるハロウィンの仮装で、自身のユニークな天性を解き放ちましょう！

今年のハロウィーン、トレジャー・コーブに海賊たちが上陸！２つのスリル満点の新体験が登場します。新体験「バッカニア・バッシュ」では、ゲストはノヴァ船長と船員たちと共に、海賊のいたずらやカーニバルゲームを楽しむ、没入型の一夜を体験。このナイトイベントはライブパフォーマンスやインタラクティブなアクティビティ、カーニバルゲーム、飲食・グッズ体験が盛り込まれ、忘れられないスリルを提供します。

毎年大人気のディズニーヴィランズも今年のハロウィーンに大集合！ ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ映画『塔の上のラプンツェル』のゴーテルが上海ディズニーリゾートに初登場！期間中に毎日ヴィランズに会えるチャンスあり、「ヴィランズ・バルコニー・ウォーク」でも、彼らの姿に注目！また、ディズニーの仲間たちもこのカーニバルに参加、ミッキーと仲間たち、ダッフィーと仲間たち、そしてくまのプーさんと仲間たちは、それぞれ新しいハロウィーン・コスチュームに身を包み、ゲストをお迎えします。

ズートピアでは、恒例の「ハウル・オー・ウィーン」を開催します。ズートピアの住民達が再び"動物の本能"を解き放ち、大きな声で吠えてハウルフラワーの開花を祝います。

10月末に入り、定番の「ハロウィン・カーニバル・デー」はハロウィンシーズンのクライマックスを最高に盛り上げます。今年は8日間に拡大し、10月17日から11月1日までの毎週金・土・日曜に実施。思い切り仮装を楽しめるチャンスと、カーニバル限定の特別体験をお届けします。

ハロウィーン期間中に、リゾートのキャラメルワッフルやミッキーの豚まんなどの大人気メニューも"ダーク系"に大変身！また、ゲストはディズニーキャラクターをテーマにしたスタイリッシュな新商品を購入して、魔法を持ち帰ることもできます。

夜になると、テーマショーやアップテンポな音楽に加え、ディズニータウンのハロウィーン・カーニバルがさらにイベント気分を盛り上げます。子供たちは「ディズニータウン・ハロウィン・ツアー」に参加し、さらにワクワクをゲット！それ以外もハロウィンマーケットを回ったり、限定グルメや特別グッズも販売され、ちょっと変わった体験にも挑戦できます。

さらに、この秋を存分に満喫できるよう、さまざまなチケットプランも登場。ゲストは上海観光フェスティバル午後限定チケットを購入して、2025年9月13日～9月19日の期間中に指定日の15:00以降に入園し、鮮やかな秋を満喫しましょう！

