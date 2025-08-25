レポートオーシャン株式会社プレスリリース :繊維強化プラスチック（FRP）リサイクル市場は高度なリサイクル技術と環境規制の強化を背景に2033年までに8億4,180万米ドルに達すると予測されています
繊維強化プラスチック（FRP）リサイクル市場は2024年にUS$ 515.7億ドルの市場規模に達し、2033年までにUS$ 841.8億ドルに達すると予測されています。2025年から2033年までの期間において、年平均成長率（CAGR）8.0%で成長すると見込まれています。FRPは、樹脂、ガラス繊維、および補助材料から構成され、腐食抵抗性、軽量構造、低メンテナンス性などの優れた特性を有しています。これらの材料は、優れた引張強度、熱安定性、化学抵抗性、および寸法安定性により、浴槽、タンク、ユニット、漁船など、日常使用製品に広く応用されています。
市場成長の原動力
エンドユーザー業界全体での需要の増加
建設、産業用途、輸送などの分野でFRPの採用が拡大していることは、市場成長の主な原動力です。 FRPの軽量の性質、高強さに重量の比率および耐久性は従来の材料にそれに魅力的な代わりをします。 規制の義務と環境に配慮した消費者の嗜好の両方に支えられた持続可能性へのシフトは、リサイクルFRP製品の需要をさらに強化します。 産業界は、二酸化炭素排出量を削減する環境に優しい材料をますます求めており、リサイクル慣行の採用を促進し、市場の成長の可能性を拡大しています。
材料回収の課題
リサイクルプロセスの複雑さ
繊維強化プラスチック（FRP）リサイクル市場は、廃棄物複合材料から高品質の材料を回収することが困難であるため、大きなハードルに直面しています。 現在のリサイクル方法では、高性能なリサイクル材料を製造するために不可欠な繊維と樹脂を効率的に分離するのに苦労することがよくあ 機械的リサイクルや焼却などの技術には限界があり、材料品質の低下や運用コストの上昇につながることがよくあります。 その結果、製造業者はリサイクルされた製品よりもバージンFRPを好む可能性があり、市場の可能性を完全に制限しています。
技術革新からの機会
リサイクル技術の進歩
最近のリサイクル技術の革新は、FRPリサイクル業界のための新しい道を開いています。 強化された方法により、繊維や樹脂の効率的な回収と再利用が可能になり、リサイクルプロセスがより経済的に実行可能で環境的に持続可能にな 回収された材料を新製品に再統合することにより、製造業者は未使用の資源への依存を減らすことができます。 これらの技術的改善は、環境に優しい慣行の意識の高まりと相まって、予測期間中にFRPリサイクル市場を大幅に拡大させる。
最終用途別の市場区分
建築-建設業の優位性
2024年には、建築および建設部門が市場の収益をリードしました。 リサイクルされたFRPの熱安定性、電気絶縁材および軽量の特徴はそれにある特定のシナリオの鋼鉄およびコンクリートのような慣習的な材料を取 腐食性の環境のその耐久性は更に区分の成長を後押しする適合性を高める。
主要企業のリスト：
● Aeron Composite Pvt. Ltd
● Carbon Conversions
● Carbon Fiber Recycle Industry Co. Ltd
● Carbon Fiber Recycling
● Conenor Ltd
● Eco-Wolf Inc.
● Gen 2 Carbon Limited
● Global Fiberglass Solutions
● Karborek Recycling Carbon Fibers
● MCR （Mixt Composites Recyclables）
● Mitsubishi Chemical Advanced Materials GmbH
● neocomp GmbH
● Procotex
● Toray Industries Inc.
