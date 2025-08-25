½Å¤¤²ÙÊª¤âºÜ¤»¤¿¤Þ¤Þ³¬ÃÊ¤ò¾º¤ê¹ß¤ê¤¬¤Ç¤¤ë·ÚÎÌ¡¦¥¹¥ê¥à¤ÊÅÅÆ°Âæ¼Ö¡Ø·ÚÎÌÅÅÆ°³¬ÃÊÂæ¼Ö45¡Ù¤òÈ¯Çä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸÷Çî¹¯¡Ë¤Ï¡¢
¡Ø·ÚÎÌÅÅÆ°³¬ÃÊÂæ¼Ö45¡Ù¤ò8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥³ーË¡¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001338
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï³¬ÃÊ¤ò¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¾º¤ê¹ß¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÅÅÆ°¤ÎÂæ¼Ö¤Ç¤¹¡£
Âæ¼Ö¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥¥ã¥¿¥Ô¥é¥¿¥¤¥×¤Î¥´¥à¥Ù¥ë¥È¤òÅëºÜ¡£
¥Ï¥ó¥É¥ëÉô¤ÏºÇÂç540mm¤Þ¤Ç4ÃÊ³¬¿½Ì¤¬²ÄÇ½¡£
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ45kg¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï12kg¤È¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
²£Éý43.5cm¤È¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¹¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼è²ó¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÃÏÁö¹Ô»þ¤Ï¼ê²¡¤·¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë±¿ÈÂ¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ³¬ÃÊ¤ò´ÊÃ±¤Ë¾º¹ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ°ºî²ÄÇ½¤Ê³¬ÃÊ¤Î¸ûÇÛ³ÑÅÙ¤Ï35ÅÙ¡£
Áàºî¤Ï¾º¤ë¥Ü¥¿¥ó¡¢¹ß¤ê¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£
Æ°ºî¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤òÎ¥¤»¤Ð¤½¤Î¾ì¤ÇÄä»ß¤¹¤ë°ÂÁ´Àß·×¡£
½÷À¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢ÎÏ¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ç¤â¤é¤¯¤é¤¯±¿ÈÂ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼°¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜÂÎ¤ËÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ¤Ç¤â½Å¤¤²ÙÊª¤ò³Ú¤Ë±¿¤Ó¤¿¤¤¡£¶¹¤¤³¬ÃÊ¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø·ÚÎÌÅÅÆ°³¬ÃÊÂæ¼Ö45¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¢£²ÙÊª¤òºÜ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç³¬ÃÊ¤ò´ÊÃ±¤Ë¾º¤ê¹ß¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê³¬ÃÊ¾º¹ßÂæ¼Ö
¢£4ÃÊ³¬¤Ë¿½Ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë
¢£¼ê¸µ¤Ç¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Î´ÊÃ±Áàºî
¢£Ê¿ÃÏ¤âÁö¹Ô²ÄÇ½
¢£¶¹¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤â¾º¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º
¢£ºÇÂçÀÑºÜÎÌ45kg
¢£ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼°
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=UVok203O3uo ]
¡ã»ÅÍÍ¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¡¿»ÈÍÑ»þ¡§Éý435¡ß±ü¹Ô490¡ß¹â¤µ960～1500(mm)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÞ¤ê¾ö¤ß»þ: Éý435¡ß±ü¹Ô200¡ß¹â¤µ960(mm)
¡¦½ÅÎÌ¡¿Ìó12kg
¡¦ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¡¿45kg
¡¦²ÙÂæ¥µ¥¤¥º¡¿Éý313¡ß±ü¹Ô337(mm)
¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡¿¿½Ì¡§4 ÃÊ³¬Ä´Àá¡ÊºÇÂç 540mm ±äÄ¹¡Ë
¡¦ºÇÂç³¬ÃÊ³ÑÅÙ¡¿35ÅÙ
¡¦¾º¹ßÂ®ÅÙ¡¿¾å¾º»þ¡§25ÃÊ/Ê¬¡¡²¼¹ß»þ¡§25ÃÊ/Ê¬¡ÊÌó20kg²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ·×Â¬)
¡¦¥âー¥¿ー/½ÐÎÏ¡¿24V 80W
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¿24V 6400mAh
¡¦½¼ÅÅ»þ´Ö¡¿Ìó3»þ´Ö
¡¦Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö¡¿Ìó50Ê¬¡Ê45kg ¤Î²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡¦½¼ÅÅ´ï¡¿ÆþÎÏ¡§AC100-240V¡¡50/60Hz
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÐÎÏ¡§DC29.4V¡¡2A¡¡58.8W
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡¿Âæ¼Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥Ã¥ÈºÑ¡Ë¡¢¼ýÇ¼ÂÞ¡Ê²ÙÄù¤á¥Ù¥ë¥È¡¢½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢ÅÅ¸»¥³ー¥É¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡¿Éý1005¡ß±ü¹Ô550¡ß¹â¤µ300(mm)
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸½ÅÎÌ¡ÊÆâÍÆÉÊ´Þ¤à¡Ë¡¿Ìó16.6kg
¡¦ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¿¹ØÆþÆü¤è¤ê12¥ö·î
¡¦È¯ÇäÆü¡¿2025/8/22
¡¦·¿ÈÖ¡¿DNSM25SBK
¡¦JAN¡¿4580060600670
·ÚÎÌÅÅÆ°³¬ÃÊÂæ¼Ö45
[ÈÎÇä²Á³Ê]¡¡198,000±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001338
¢£À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈÉô¡¡
¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-8-13 NREG½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë4³¬
TEL 03-3526-4321¡¡FAX 03-3526-4322¡¡
Email sales2@thanko.jp¡¡URL: https://www.thanko.co.jp/
¢£¥µ¥ó¥³ーÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡¡
¢©101-0021¡¡
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-14-8 ¿·Ëö¹¥Ó¥ëB03-5297-5783