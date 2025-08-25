





プレスリリース

2025年8月25日

日鉄ソリューションズ株式会社



東北大学とネーミングライツに関する契約を締結



日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、国立大学法人東北大学（本部：宮城県仙台市、総長：冨永 悌二、以下「東北大学」）と、大学施設のネーミングライツ（施設命名権）取得に関する契約を2025年7月9日に締結しました。































東北大学では、教育研究環境の整備及び向上を図るため、「国立大学法人東北大学ネーミングライツ事業に関する規程」を2023年に制定しています。

このたび、東北大学 青葉山東キャンパスの売店・ブックカフェである「BOOOK（ブーク）」（以下「本施設」）の施設命名権について公募が行われ、学内での審査を経てNSSOLがネーミングライツ・パートナーに選出されました。2025年8月1日から2030年7月31日まで本施設の愛称は「NSSOL BOOOK（エヌエスソル ブーク）」となります。



「NSSOL BOOOK」は、工学部センタースクエアに位置する大学生協運営の売店・ブックカフェで、ランチタイムには多くの学⽣や教職員等で賑わいます。

本契約を機に、NSSOLと東北大学は、「NSSOL BOOOK」の愛称が多くの利用者に親しまれ、定着するよう努めてまいります。



NSSOLは、情報技術のプロフェッショナルとして、社会・経済の持続的な発展に貢献していくと共に、これまで複数の大学で寄附講義や講師派遣、インターンシップの受け入れ、奨学金の提供などの産学連携を推進し、これからの社会に求められる次世代人材の育成、大学教育・研究の発展に貢献してきました。今回の東北大学との契約は、今後も連携を継続・強化していく双方の意図が一致したことによるものです。なお、現時点において9大学10か所にてネーミングライツ施策を実施しています。



今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、次世代人材の育成を通じた持続可能な産業の発展に貢献してまいります。



ネーミングライツ概要



・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・その他本文記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



