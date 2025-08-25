AMIRIが2025年秋冬のキャンペーンビジュアルを公開

株式会社スタッフインターナショナルジャパンAMIRI AUTUMN - WINTER 2025 CAMPAIGN VISUAL

ハリウッド・ノワール - 夜、暗くなったあとに。アミリの2025年秋冬キャンペーンは、ロサンゼルスのネオンに照らされた夜景を舞台に、映像と写真で描かれる夜の叙事詩として物語が展開します。

ハリウッドのイメージを長年にわたり形作ってきた、シネマティックなビジョンから着想を得たこのキャンペーンは、ロサンゼルスに抱く理想やファンタジーを描き出す短編映画の連作として展開します。緻密に脚本化され、演出されたこれらのシナリオは、「Anora（アノラ）」のドリュー・ダニエルズが35mmフィルムで撮影。過去の華やかさへのノスタルジックな眼差しと、今を生きるダイナミズムを融合させ、豊かな色彩と夢幻的なビジュアルへと昇華しています。

ライアン・クーグラー監督作「Sinners（罪人たち）」で注目を浴びたマイルズ・ケイトンと、ラッキー・ブルー・スミスが、自らの個性を更に強調した新たなキャラクターを演じます。黄昏に浮かぶ都会のアイドルとして描かれ、さらにキース・ウィリアム・リチャーズやインディ・ナバレットもカメオ出演しています。トッド・トーソ監督による短編映画は、それぞれの人物の視点から、天使の街（ロサンゼルス）で繰り広げられる一夜の断片的な物語を描き出します。屋上で物思いにふけるひととき、噂で知られているハリウッドの隠れ家での時間、暗闇に包まれた街を車で走っている時の一瞬の静かな時間 ― それぞれの物語が人生やハリウッドの夢を異なる角度から映し出します。

豪華で豊か、そして多層的なそれぞれの短編物語の中で、アミリの2025年秋冬コレクションは物語の一部として存在感を放ち、登場人物たちによって体現されます。ファッションパレットはロサンゼルスの街を映すレンズとなり、都市の風景に色を与えます。登場人物それぞれに個性豊かなファッションと明確なスタイルが確立しています。ゆったりとした70年代シルエットを特徴とする洗練されたメンズテーラリングから、煌めく刺繍入りのクロシェのイブニングドレス、刺繍入りのベルベット ボンバージャケットや光沢のある刺繍タキシードまで、そのすべてのアイテムに意味が宿り、感情を映し出します。

拠点となるのは、ハリウッド・ブルーバードに佇む象徴的なアールデコ建築のハリウッド・ルーズベルト・ホテル。映画黄金期を思わせる趣を持ち、過去と現在のアイコニックな登場人物たちが行き交うこのホテルは、今もこの街のランドマークとして存在し続けています。キャンペーン映像やビジュアルは、ホテルのスイートルームからリムジン、そして薄暗く豪華なバーで展開される一夜の、さまざまな人生の断片を切り取ります ― これは、夜明け前のひとときを描いた物語なのです。

ハリウッドならではのインスピレーションに満ちたスピリットを宿したこれらの短編物語は、アミリがホームと呼ぶ街の多面性を映し出し、魅力的で神秘的な光景をお届けします。

Creative Director: Mike Amiri-Founder & Creative Director

Director: Todd Tourso

DoP: Drew Daniels

Photography: Hart LeshkinaBrand

Direction: Nima Zaribaf-VP,BrandProduction

Designer: Carlos LaszloCasting

Director: Noah Shelley

Styling: Ellie Grace Cumming

Hair: Hikaru

Makeup: Kennedy (Streeters)

Production: Aguita

Cast: Miles Caton, Inde Navarrette, Lucky Blue Smith, Keith William Richards, Bethany Nagy, Julie Hardin Claire Delozier, Leo Comanescu, Background Extras