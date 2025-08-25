【イベントレポート】株式会社リバティタウン「SNS運用戦略Expo 2025」出展レポート

株式会社リバティタウン

株式会社リバティタウン（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）は、2025年8月19日（火）～8月20日（水）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催された「【展示・セミナー】2展同時開催 E-Commerce Expo / SNS運用戦略Expo 2025」に出展いたしました。

2日間で来場者数はのべ2179名となり、多くの方々と交流することができました。

■ブース：インフルエンサータイアップやSNS運用

当社ブースでは、弊社所属クリエイターをご起用いただくインフルエンサータイアップや、アカウントSNS運用等について、これまでの事例や実績を含め、具体的にどのようにお力添えができるかをご紹介しました。

インフルエンサーの活用方法やSNS運用に悩む企業様が多くいらっしゃり、当社の強みを活かしたご提案を採用いただくことができました。

■リバティタウンの主な事業内容

１.Creator Management

"創る人に最適な環境を造る"をモットーに、質の高いアウトプットを引き出します。

SNS戦略、企画立案、動画編集支援、企業タイアップなど育成に特化しており、所属クリエイターの多くは、弊社に所属してからYouTubeチャンネルを開設しています。

２.Influencer Marketing

YouTube/TikTok/Instagram/Twitterなど各種SNSで、企画設計から戦略や分析などYouTuberマネジメント事務所ならではのノウハウを活用しています。

３.Media Craft

クライアント様のYouTubeチャンネル・TikTokアカウント運用を始め、企画立案、撮影、動画編集、キャスティング、分析など、クリエイターを0から育成してきた知見を活かした的確な戦略で、クライアントの認知拡大をサポートします。

４.Original Contents

さまざまなコンテンツを手掛けてきたリバティタウンのノウハウを詰め込んだオリジナルコンテンツやIPキャラクターなどを展開。

日本のカルチャーを取り入れた、次世代の新しいコンテンツを創出しています。

５.D2C Brand

生産からEC運用、ブランド戦略まで一気通貫してサポートするD2Cパートナーとして

クリエイターオリジナルブランドの事業構築を支援しています。

アパレル・コスメ・雑貨・グッズ・デジタルコンテンツなど幅広い可能性を実現し、SNSを主軸とした”売上の最大化”を計るプランを提供します。

■お問い合わせ先

詳しい情報や個別のご相談・お打ち合わせをご希望の方は、下記よりお気軽にご連絡ください。

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp

担当：須田

■ 株式会社リバティタウンについて

・会社名：株式会社リバティタウン（LIBERTYTOWN Inc.）

・代表者：代表取締役 本田 一世

・設立：2017年5月9日

・事業内容：株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターのマネジメント事務所を運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。企業タイアップ広告や企業公式アカウント運用についても弊社にお任せください。

・本社所在地：東京都目黒区青葉台3丁目6-28 住友不動産青葉台タワー8F

・URL：https://libertytown.co.jp/

