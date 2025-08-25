IFA Leading、仲介する預かり資産が600億円を突破

株式会社 IFA Leading

独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として日本の金融サービスの変革を目指す株式会社 IFA Leading （本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川 学）は、サービス提供開始から約3年となる2025年6月時点で当社が仲介する預かり資産が600億円を突破したことをお知らせいたします。

IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、2022年6月に金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、金融機関との提携拡大をはじめ積極的なサービスの拡充を図り、仲介する預かり資産、顧客数共に拡大をしてまいりました。そしてこのたび、お客様をはじめパートナーの皆さまなど多くの方々のご支援により、当社の仲介する預かり資産が600億円を突破いたしました。

■当社が仲介する預かり資産・顧客数の推移

■公式YouTubeチャンネルにて多彩なゲストが登場し、幅広い視点を発信

当社では、より多くの方に確かな金融知識や資産運用に対する考え方、IFAに関する情報をお届けしたいという想いから、2025年6月に公式YouTubeチャンネルを本格始動しました。本チャンネルでは、誰にでも役立つ金融知識から個人投資家との対談インタビューまで、資産運用をもっと透明にするコンテンツを配信しています。

特に「トップランナーの選択」シリーズでは、上場企業の創業者やプロバスケットボール選手といった各界で第一線を走る方々にご登壇いただき、それぞれの経験や価値観、未来に向けた展望をお届けしています。こうした取り組みは、資産運用に限らず、ビジネスや人生設計に役立つ多様な視点を共有し、多くの方に新たな気づきや学びを提供することを目的としています。

今後も、投資や経済の最新動向はもちろん、キャリア形成やライフスタイルのヒントとなる幅広いテーマを取り上げ、皆さまの資産形成や自己実現に資する多彩なコンテンツを継続的に発信してまいります。

【トップランナーの選択#2 ゲスト：株式会社農業総合研究所 代表取締役会長CEO 及川智正氏】(https://www.youtube.com/watch?v=nUFG6GnNDXs)

【トップランナーの選択#3 ゲスト： プロバスケットボール選手 石井講祐氏】(https://www.youtube.com/watch?v=IViGcc0_gdU)

■代表取締役 長谷川学コメント

当社は「お客様一人ひとりの人生に寄り添い、金融を通じて真の豊かさを実現する」という想いを共有したメンバー4名で創業しました。サービス提供開始から3年が経過した現在、この志に共鳴する金融機関出身者が集い、メンバーは20名となりました。うち3名は今年初めて迎えた新卒社員です。

当社は社員型IFA法人として、組織的・継続的な新人育成カリキュラムを整備し、アドバイザリービジネスやゴール・ベース・アプローチなど米国主流のモデルを一から教育しています。まずはアシスタントとして実地経験を積ませ、早期に高度なコンサルティングスキルを身に付けられる枠組みを採っています。

米国でも モルガン・スタンレーの研修プログラム『Financial Advisor Associate Program』や バンク・オブ・アメリカの『Advisor Development Program』など、大手証券会社が近年新卒・第二新卒層を積極採用する潮流が顕著です。当社は国内 IFA 業界でも先んじて同様の育成モデルを導入し、顧客本位の資産運用支援をさらに強化してまいります。

■IFA Leadingについて

IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に金融サービスの提供を開始した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社 IFA Leading

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-9 ディフェンスファースト

代表者名： 長谷川 学

設立：2021年5月11日

事業内容：金融商品仲介業

登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号

http://ifa-leading.com

【Disclaimers】

株式会社 IFA Leading 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号

各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

