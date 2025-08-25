Cambrex、マサチューセッツ州ウォルサムにおけるペプチド製造能力を拡充





イーストラザフォード（ニュージャージー州）, 2025年8月25日 /PRNewswire/ -- Cambrexは、グローバルな大手医薬品開発製造受託機関（CDMO）として本日、傘下のSnapdragon Chemistryが、マサチューセッツ州ウォルサムにある原薬（API）製造施設を拡張し、ペプチド治療薬の開発および製造をさらに支援することを発表しました。

新たに設置されたGMP製造施設により、施設全体の面積は20%拡大し、調製用HPLCクロマトグラフィーおよび凍結乾燥のためのISO-7クリーンルーム、原材料用の低温保管設備、ならびに製品保管用施設を包含しています。今回の投資の完了により、Snapdragonは固相ペプチド合成（SPPS）、液相ペプチド合成（LPPS）、またはそれらを組み合わせたハイブリッド手法を用いて、開発段階からGMP製造までペプチドプロジェクトを支援できるようになりました。

「私たちはペプチド医薬品候補の開発に向けて、三段階の戦略を念頭にこの施設を設計しました。」と、Snapdragon ChemistryのゼネラルマネージャーであるEric Fang博士は述べています。「私たちは、コンセプト実証のために自動化SPPS技術から着手します。同時進行で、LPPS技術を用いてプロセスを最適化し、開発の加速と製造コストの削減を図ります。その後、アイオワ州チャールズシティなどの大規模製造施設にプロセスを移管し、従来型の大型バッチ反応器で原料を生産することで、これらの医薬品のコストを大幅に削減することが可能になります。」

SnapdragonのLPPS技術は、従来型のAPIバッチ反応器および連続フローを活用することで、特殊な固相反応器への依存を不要にしています。標準的な固体ペプチド合成プロセスに比べ、この新しいLPPS技術では、必要な溶媒と過剰試薬が大幅に低減されます。

「SPPSには確かに役割があります。私たちは、臨床段階に迅速に到達し、コンセプト実証を行うために初期開発でそれを使用しますが、大規模な患者集団に供給するとなると、スケーラブルな解決策とは言えません。」と、Cambrexの最高科学責任者であるMatt Bio博士は述べています。「私たちはLPPSプロセスを設計することで、Cambrexが有する総計140万リットルの生産能力を最大限に活用し、ペプチド治療薬を提供できるようにしました。」

Cambrexは、ペプチド製造におけるさらなる技術革新に加え、オリゴヌクレオチドプロセスの最適化に向けた人工知能の応用に関する新たな研究など、複雑な合成モダリティにおける研究開発への投資を継続しています。

Snapdragon Chemistryについて

Cambrex傘下のSnapdragon Chemistryは、原薬（API）のバッチおよび連続フロー・プロセス開発を専門とし、最先端のオートメーション技術と独自の装置を駆使してプロセスおよび分析開発の複雑な課題を解決に導いています。マサチューセッツ州ウォルサム市に研究開発および製造拠点を置く同社は、地元の科学学会と強いパイプを持ち、31人の博士号を取得した科学者を含む70名以上の従業員を擁しています。

Cambrexについて

Cambrexは、医薬品のライフサイクル全体にわたる原薬の開発および製造を提供する、世界をリードする医薬品開発製造受託機関（CDMO）であり、包括的な分析およびINDを可能にするサービスも提供しています。

40年以上の経験を持ち、北米およびヨーロッパから世界のクライアントにサービスを提供する2,000人の専門家チームを擁するCambrexは、連続フロー、規制薬物、固体科学、材料特性評価、高活性原薬を含む、さまざまな特殊原薬技術と能力を提供しています。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2236065/5463220/Cambrex_logo.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2076582/5463221/Snapdragon_Logo.jpg?p=medium600

