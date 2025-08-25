【印刷業界向けセミナー】ご好評につき追加開催が決定！ユーザー企業の生の声をお届けするキュリア導入企業 登壇セミナー
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：樋口 清政）は、2025年9月10日（水）/9月24日（水） 17時から、印刷業界向けに 【ユーザー企業の生の声をお届け】キュリア導入企業 登壇セミナー と題して、株式会社みやもと（本社：栃木県宇都宮市）にご登壇いただく無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。
2025年8月に開催し大人気で終了したセミナーですが、お盆前後でスケジュールが合わなかった方から「どうしても見たい」という声を数多くいただき、急遽2ヶ月連続での開催をすることとなりました。
本セミナーでは、キュリア導入企業の株式会社みやもと様にご登壇いただきます。
ユーザー企業の社長様がリアルに語ってくださる貴重なセミナーを
無料で開催いたしますので、是非この機会をお見逃しなく！
株式会社みやもと様は、栃木県宇都宮市に本社をおく地元密着型の印刷会社であり、
企画・デザインから印刷までの総合印刷を担っていらっしゃいます。
印刷業界において、DXやデジタルとの共生が重要と言われるなか、
何に課題を感じ、なぜキュリアを選んだのか、その結果どのような成果に繋がったか。
「印刷プラスα」への事業変革を実現されている株式会社みやもとの宮本社長より、
導入前後のリアルな声を届けていただきます。
▼こんな方にオススメ
・同業他社の活用方法に興味がある
・ITツール導入後のイメージを具体的にしたい
・キュリアの活用方法をもっと知りたい
内 容：【ユーザー企業の生の声をお届け】キュリア導入企業 登壇セミナー
会 期：2025年9月10日（水）／9月24日（水）
時 間：17時～18時
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：無料
申 込：9月10日（水）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250910
9月24日（水）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250924
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
※同業他社様や対象外企業様には、ご参加をご遠慮頂いております。
申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327742&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社みやもとについて
商号 : 株式会社みやもと
代表取締役社長：宮本 誠
所在地：〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-4-5
設立：1972年
事業内容：総合印刷業
企画・デザイン・制作・枚葉印刷・オフ輪印刷
2025年8月に開催し大人気で終了したセミナーですが、お盆前後でスケジュールが合わなかった方から「どうしても見たい」という声を数多くいただき、急遽2ヶ月連続での開催をすることとなりました。
本セミナーでは、キュリア導入企業の株式会社みやもと様にご登壇いただきます。
ユーザー企業の社長様がリアルに語ってくださる貴重なセミナーを
無料で開催いたしますので、是非この機会をお見逃しなく！
株式会社みやもと様は、栃木県宇都宮市に本社をおく地元密着型の印刷会社であり、
企画・デザインから印刷までの総合印刷を担っていらっしゃいます。
印刷業界において、DXやデジタルとの共生が重要と言われるなか、
何に課題を感じ、なぜキュリアを選んだのか、その結果どのような成果に繋がったか。
「印刷プラスα」への事業変革を実現されている株式会社みやもとの宮本社長より、
導入前後のリアルな声を届けていただきます。
▼こんな方にオススメ
・同業他社の活用方法に興味がある
・ITツール導入後のイメージを具体的にしたい
・キュリアの活用方法をもっと知りたい
内 容：【ユーザー企業の生の声をお届け】キュリア導入企業 登壇セミナー
会 期：2025年9月10日（水）／9月24日（水）
時 間：17時～18時
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：無料
申 込：9月10日（水）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250910
9月24日（水）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250924
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
※同業他社様や対象外企業様には、ご参加をご遠慮頂いております。
申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327742&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社みやもとについて
商号 : 株式会社みやもと
代表取締役社長：宮本 誠
所在地：〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-4-5
設立：1972年
事業内容：総合印刷業
企画・デザイン・制作・枚葉印刷・オフ輪印刷