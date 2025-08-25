〈愛知・大府〉黒毛和牛”下村牛”の「下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛」がお届けする8/29は“焼肉の日”2025夏の最後の運試し“数量限定”「下村牛夏の福袋」初登場！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、当社が運営する「下

村牧場直営焼肉店 三代目下村牛」において、『下村牛夏の福袋』を2025年8月25日（月）から8月31日（日）まで販売（数量限定なくなり次第終了）いたします。

本福袋では、黒毛和牛「下村牛」を存分にお楽しみいただくため、4,000円相当の下村牛のお肉1パックに加え、「自家製のそぼろ煮」と「牛スジ250gが2パック」、さらに「直営焼肉店 三代目下村牛」でご利用いただけるディナー限定お食事券3,000円分をセットにしております。合計8,000円相当の内容を、日頃の感謝の気持ちを込めて、特別価格3,900円（税込4,212円）でご提供いたします。販売は数量限定で、なくなり次第終了となります。さらに今回は、お持ち帰り肉の日企画として、「よりどり2パック1390円（税込）」での販売も同時開催いたします。通常1パック745円～800円の商品をで2パックセットでお得に販売させていただきます。

「下村牛」は、旨味成分であるグルタミン酸を通常の和牛の30倍含み、究極のくちどけが特徴です。柔らかくまろやかな口当たりで、ご食事されたお客様の96％から「おいしい」との評価をいただいております。ぜひこの機会に、「あふれる旨み」「やわらかな食感」「究極のくちどけ」を誇る下村牛の魅力をご堪能ください。

下村牛夏の福袋

黒毛和牛「下村牛」夏の福袋概要

店頭でのお渡しのみになりますが、ぜひこの機会にご利用ください。

▪販売期間：2025年8月25日（月）～8月31日（日）

※数量限定なくなり次第終了

▪販売価格：3,900円（税込4,212円）

▪内容：１.4,000円相当の下村牛1パック

※焼肉用上カルビor上あかみ500ℊ、切り落とし焼肉600ℊ、ロースすきしゃぶ500ℊのい

ずれか1パックが入っております。※中身はお選びいただけません。※冷凍でのお渡しとなります。

２.自家製そぼろ煮200ℊ

３.牛すじ 250ℊ×2パック ※真空パックでのお渡しとなります。

４.下村牧場直営焼肉店「三代目下村牛」ディナー限定お食事券3,000円分

※お食事券は、ディナー帯（17:00～）1会計1枚（1,000円）ご利用いただけます。

※有効期限は2025年11月30日（日）

下村牛夏の福袋

お持ち帰り“肉の日“概要

▪内容 ：よりどり2パック1,390円（税込）

通常1パック745円～800円の商品を2パックセットでお得に販売させていただきます。

通常より100円以上お得になっております。

▪販売期間：2025年8月25日（月）～8月31日（日）

▪販売価格：1,390円（税込）

【下村牛・下村牧場とは】

愛知県大府市の豊かな大地で育つ唯一無二の黒毛和牛。三代で100年に渡り追及した究極の黒毛和牛「下村牛」

【１】下村牛の５つの特徴（選ばれる理由）

１.あふれるうまみ…うまみ成分のグルタミン酸の含有量が通常和牛の30倍

２.やわらか食感…水分量が少なく、熟成が進み柔らかい肉質です。

３.究極の口どけ…オレイン酸を多く含み、融点が低くなるため、口の中でとろけます。

４.和牛香…焼いた時に香る、食欲をそそるジューシーな香り。

５.最大の肉量…高水準の歩留で各個体の能力を最大限に引き出します。

下村牛とは

【２】下村牧場：下村牛を生み出す５つの秘訣

１.自社牧場で一貫生産…繁殖から肥育まで一貫管理による品質向上とコスト抑制

２.ストレス低減…一頭一頭の個性を考えた環境と健康管理体制

３.健康は仔牛は、健康な母牛から…科学的根拠に基づく健康管理。

４.脈々と受け継ぐ血統…肉量、肉のききめ細やかさ、霜降り具合が決まる血統へのこだわり

５.門外不出の独自資料…個体・成長期に合わせ、美味しいお肉を生み出す独自配合飼料

下村牧場とは

下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛概要

店名 下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

お席のご予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684

三代目下村牛イメージ