デザイン制作会社から生まれたノベルティのオンラインショップ「GoodsHub」 8月25日から1周年記念キャンペーンを実施 “サステナブル”にこだわったノベルティ全商品10%OFF
デザイン制作・システム開発を手掛けるビット・パーク株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：野口 修）が運営する“サステナブル”に特化したノベルティグッズのオンラインセレクトショップ「GoodsHub（グッズハブ）」（https://goodshub.jp/） は、2025年9月25日（木）で1周年を迎えます。これを記念して、2025年8月25日（月）から10月25日（土）までの2カ月間、全商品を対象とした1周年記念キャンペーンを実施。期間中にお見積もりをご依頼いただいたお客様に限り、ご注文時に商品価格から10％の割引をいたします。
デザイン制作会社から生まれた、サステナブルなノベルティのセレクトショップ「GoodsHub」
当社は、「クリエイティブ」をキーワードに、Webサイト制作、グラフィックデザイン、システム開発、ネットワーク構築・運用など幅広い業務を行っている制作会社です。案件に応じてそれぞれの専門分野のスタッフが連携してプロジェクトを動かすことも多く、今までにたくさんのノベルティ制作も手掛けてきました。
そんな制作会社から生まれた「GoodsHub」では、『渡すモノ」より「渡すキモチ」を大切にしたい』をコンセプトにしています。そのため、長年培ってきたノベルティ制作の経験とデザイン力を生かして、その場限りの消耗品になりがちなノベルティを、「長く使われ、愛され続けるもの」にするご提案をしています。名入れ加工はもちろん、オリジナルシールやメッセージカード制作など、贈られた人の心に残る付加価値を提案・制作。それが「GoodsHub」が目指す“サステナブルなノベルティ”です。
自分たちが使いたいと思うものだけを集めた厳選のノベルティ
販売するノベルティは、数多くの候補の中からコンセプトを遵守し、妥協を許さない姿勢で選定しています。商品の選定基準は大きく3つあります。
・品質が優れていること
・デザインがユニークであること
・希少性が高いこと
また、もう1つのこだわりは、「商品のストーリー性」です。よい商品には作り手の想いやこだわりが込められています。そしてそれは、商品をより魅力的に輝かせるストーリーとして存在しています。「GoodsHub」では、商品に込められた想いもあわせて世の中に広め、採用していただく企業にも、グッズを手にした人にも満足していただけるものを届けたいと考えています。
「GoodsHub」は、今後、さらに幅広い商品ラインナップの拡充と、ショップサイトの利便性向上を図るほか、お客様の周年記念やイベント、プロモーション活動など、さまざまなシーンで想いをカタチにする提案力を強化してまいります。
＜キャンペーン概要＞
■名称：GoodsHub 1周年記念キャンペーン
■期間：2025年8月25日（月）～10月25日（土）
■特典：期間中にお見積り依頼いただいたお客様に限り、ご注文時に商品価格から10％割引
※期間中であれば何度でもご利用いただけます
※他の割引との併用はできません
※名入れ加工費・送料は割引対象外
詳細は下記よりご確認ください。
https://goodshub.jp/blogs/news/20250825/
＜会社情報＞
ビット・パーク株式会社は、Web制作、グラフィック制作、コンテンツ制作、システム開発、ネットワーク運用、動画制作、ノベルティ制作など、幅広いクリエイティブと技術領域を一社で担う制作会社です。GPS搭載端末やファイル転送サービスなど、オリジナル製品の企画・設計・販売・運用にも積極的に取り組んでおり、「＋Something」の精神で新しい価値と可能性を追求しています。
・会社名：ビット・パーク株式会社
・所在地：東京都目黒区緑が丘2-5-10
・代表者：代表取締役 野口 修
・設立：1994年3月
・資本金：1,000万円
・従業員数：30人
・事業内容：Webサイト制作/グラフィックデザイン/システム開発/ソフトウェア開発/ネットワーク構築・運用
