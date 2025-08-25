男性用尿漏れ対策ボクサーパンツ『KEEP GUARD』をスギ薬局グループ新規約900店舗へ導入決定



生地全体にナノファイン加工*を施し、

汗臭や生乾き臭の原因になる細菌の増殖を抑制。

着用中も清潔感をキープします。

*ナノファイン加工

・衣類に残る汗臭の発生源となる細菌の増殖を99.9％抑制します。

・室内干しで発生する生乾き臭の原因となる、細菌の増殖を99.9％抑制します。

・洗濯出来ない場合でも、洗濯を繰り返しても、制菌効果が長時間持続します。

・肌にやさしく安全性の高い日本製制菌加工剤を使用しました。





3.肌あたりと動きやすさにこだわったボクサーデザイン

さらっとした薄手生地を採用し、脇はシームレスにすることで

縫い目のあたりを軽減。股下の切替仕様が動きを妨げず、

ジムのワークアウトから出張先の移動、普段使いまでシーンを

問わず快適に着用いただけます。