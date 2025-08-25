こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
男性用尿漏れ対策ボクサーパンツ『KEEP GUARD』をスギ薬局グループ新規約900店舗へ導入決定
2025年8月下旬より店頭にて販売開始
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、男性の“ちょい漏れ”悩みをケアする尿漏れ対策パンツ『KEEP GUARD（キープガード／税込1,650円）』を、株式会社スギ薬局（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：杉浦 克典）が運営する薬局・ドラッグストア「スギ薬局」の新規約900店舗（既存取扱い200店舗を含め計約1,100店舗）にて、2025年8月下旬より販売開始いたしました。
自社ECサイト：https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossmarche/KEEP_GUARD/
おじテック®ブランド「KEEP GUARD」で、アクティブなミドル・シニア世代をサポート
■ブランド紹介・スギ薬局における展開拡大の背景
高齢化が進む日本では、2025年4月から全企業に65歳までの雇用確保措置が義務づけられ、働き続ける世代がさらに増えると見込まれています。近年はいわゆる「おじさん」と言われる世代で、見た目も心も若々しく活躍する男性が増えている一方で、加齢に伴う“ちょい漏れ”やニオイなどの身体の悩みは避けにくいのが実情です。
おじテック®ブランド『KEEP GUARD』は、そうしたミドル・シニア世代の男性のエチケット課題を「機能×デザイン」でスマートに解決することをミッションに展開しています。なかでも定番モデル『KEEP GUARD』は、社内モニタリングとユーザーの声を取り入れて履き心地を改良したことで、さらにご好評をいただいており、本年８月下旬よりスギ薬局での取扱いを新たに900店舗へ拡大します。
※おじテック®：ミドル・シニア世代の「おじさん」と「Technology（技術）」を掛け合わせた造語で、クロスプラス株式会社の登録商標です。
■スギ薬局 バイヤー担当者によるコメント
・売場拡大の狙い
「高齢化の進行に伴い、男性の尿漏れについて悩む方は多いと感じています。そうしたニーズに応えるためには、売場の整備と取り扱い店舗の拡充が重要と判断しました。
『KEEP GUARD』は、当社が強化を進める高付加価値アイテムに合致し、機能性肌着はドラッグストアでまだ品揃えが限られる分野であるため、これを充実させることで、お客さまの選択肢を広げられると考えています。」
・商品を試した感想
「予想以上に生地が薄く、縫い目を感じない履き心地でした。シンプルで取り入れやすいデザインに加え、ケースに入った包装も高級感があります。ニオイなどのエチケット課題をカバーしつつ、日常の肌着として使いやすい点が魅力です。」
・顧客・店舗担当者からの声
「『こういう商品があるのを初めて知ったが、買ってみて使用感が良く、また買いに来た。同年代の友人にも勧めた。』『想定以上に商品の動きが良い。お客様の目にとまるので、売場づくりの工夫を感じる』などの声が届いており、手応えを感じています。」
■商品特徴
1.二層の安心構造で“モレ”をガード
内側は吸水層、外側は防水シートの二層設計。
薄型吸水パッドで快適な履き心地を保ちつつ、
目安吸水量 10 cc で“ちょい漏れ”をしっかりキャッチします。
■商品情報
商品名：KEEP GUARD
価格 ：1,650円（税込）
サイズ：M／L／LL （全3サイズ）
カラー：黒／チャコール／ダイダイ／迷彩色（全4種）
■販売情報
スギ薬局1,100店舗
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
■クロスプラスについて
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのご取材に関するお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
KEEP GUARD
https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossmarche/KEEP_GUARD/
