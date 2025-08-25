プレスリリース運用支援サービスを公開
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、プレスリリース配信によるWeb上の信用を高めることでLLMO対策とE-E-A-Tを強化しSEO対策にもつながる「プレスリリース運用支援サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/ ）」を2025年8月8日に公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327981&id=bodyimage1】
プレスリリース運用支援サービスは、LLMO（Large Language Model Optimization）対策とGoogleが提唱する「E-E-A-T」の強化によりSEO対策にもつながる、プレスリリース配信の企画から、オプションにはなりますが配信の代行までを支援するサービスです。
LLMO対策では、サイテーション（リンクを伴わないブランド名の言及）の重要性が増しており、自社ドメイン内のSEOだけではなく、信頼性の高い外部メディアでの言及を獲得することがLLMO対策における競争優位戦略として重要です。
また、これはE-E-A-Tの強化にもつながり、ひいては、SEO対策にも寄与します。
E-E-A-Tとは、Experience（経験）・Expertise（専門性）・Authoritativeness（権威性）・Trustworthiness（信頼性）の総称で、Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて評価者が検索結果の品質を判断するための枠組みです。
評価者の判断はランキングに直接影響はしませんが、Googleはこの考え方に沿う多様なシグナルを用いて「人のための、信頼できる」コンテンツを優先します。
E-E-A-Tの中でGoogleが最も重要としているのは「T（信頼性）」で、他の3要素は信頼を支える役割を果たします。
このようなことからも、プレスリリースの配信により、信頼性の高いサイト（ドメイン）からブランドが言及されることで、サイトの信頼性が高まり、E-E-A-Tの強化につながります。
プレスリリース運用支援サービスの詳細につきましては、以下よりご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327981&id=bodyimage1】
プレスリリース運用支援サービスは、LLMO（Large Language Model Optimization）対策とGoogleが提唱する「E-E-A-T」の強化によりSEO対策にもつながる、プレスリリース配信の企画から、オプションにはなりますが配信の代行までを支援するサービスです。
LLMO対策では、サイテーション（リンクを伴わないブランド名の言及）の重要性が増しており、自社ドメイン内のSEOだけではなく、信頼性の高い外部メディアでの言及を獲得することがLLMO対策における競争優位戦略として重要です。
また、これはE-E-A-Tの強化にもつながり、ひいては、SEO対策にも寄与します。
E-E-A-Tとは、Experience（経験）・Expertise（専門性）・Authoritativeness（権威性）・Trustworthiness（信頼性）の総称で、Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて評価者が検索結果の品質を判断するための枠組みです。
評価者の判断はランキングに直接影響はしませんが、Googleはこの考え方に沿う多様なシグナルを用いて「人のための、信頼できる」コンテンツを優先します。
E-E-A-Tの中でGoogleが最も重要としているのは「T（信頼性）」で、他の3要素は信頼を支える役割を果たします。
このようなことからも、プレスリリースの配信により、信頼性の高いサイト（ドメイン）からブランドが言及されることで、サイトの信頼性が高まり、E-E-A-Tの強化につながります。
プレスリリース運用支援サービスの詳細につきましては、以下よりご覧ください。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ