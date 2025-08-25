こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
将来を見据えた環境素材への挑戦 ガーナ産カカオを使った『サラサクリップ』を共同開発2025年8月20日から行われた「第9回アフリカ開発会議（TICAD9）」記念品として配布
ボールペンのボディにカカオハスクを活用したバイオプラスチック使用
株式会社 明治・株式会社ヘミセルロースとの3社共同開発
ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎）は、株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎、以下明治）および株式会社ヘミセルロース（代表取締役社長：茄子川 仁、以下ヘミセルロース）と共同で、チョコレート製造過程で発生する「カカオハスク（カカオ種皮）」活用のカカオバイオプラスチックを使用したジェルボールペン「サラサクリップ」を開発しました。
また、このサラサクリップが、アップサイクルと環境配慮、アフリカと連携した技術であることが評価され、8月20日から横浜市で開催された「第9回アフリカ会議（TICAD9）」の記念品として採用されました。今後このサラサクリップは明治が進める「メイジ・カカオ・サポート」に関するイベント等で配布され、一般向け販売は予定しておりません。
▲左：カカオ豆 中央：カカオハスク 右：カカオ活用樹脂
未活用部位であるカカオハスク（種皮）を樹脂化。
▲本体上軸、クリップ、ノック部分にカカオハスク活用バイオプラスチックを使用した。
■「メイジ・カカオ・サポート」とは
株式会社 明治が2006年から進める「カカオ農家支援活動」です。
カカオ豆生産の持続可能性を高めるために、産地に直接足を運んだり、さまざまなパートナーと協働したりしながら、カカオ豆の品質向上への技術支援や農家の生活向上、地域の環境保全・回復などの社会課題解決に取り組んでいます。
「メイジ・カカオ・サポート」https://www.meiji.com/sustainability/cocoa/
■ヘミセルロースの独自技術とは
株式会社ヘミセルロースでは、植物細胞壁に含まれる不溶性の多糖類「ヘミセルロース」を原料に、独自の抽出・化学合成・混練技術等を駆使して、非結晶バイオプラスチック【HEMIX™】 を開発、製造しています。
今回のカカオハスク活用のバイオプラスチックも、この製造で生まれた樹脂です。
■アフリカ会議（TICAD9）とは
日本政府が主導し、国連、国連開発計画、アフリカ連合委員会および世界銀行と共催する、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。各国の首脳級要人や関係者が参加し、2025年8月20日～22日まで、神奈川県横浜市にて開催されました。
■サラサシリーズとは
さらさらとした軽い書き心地と、濃くあざやかな発色が特長のジェルボールペンシリーズです。
代表的な「サラサクリップ」は、2023年に発売20周年を迎え、累計販売本数14億本（2024年12月時点ゼブラ出荷実績）を突破し、13年連続売上No.1(※)と人気が高い商品です。
※日経POSサービス 2012年1月～2024年12月文具市場（ジェルボールペン）各年間累計販売本数より。全国GMS/SM/CVS/DRG計
▲「サラサクリップ」
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊ この商品に関する報道関係の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラホールディングス株式会社 プロダクト＆マーケティング部PRチーム
TEL：050-1706-0335
問い合わせフォーム：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
＊＊＊ この商品に関する消費者の方のお問い合わせ先 ＊＊＊
ゼブラ株式会社 お客様相談室 TEL：0120-555335（平日9時～17時） https://www.zebra.co.jp/
