二足歩行ロボットの成長予測：2031年には20559百万米ドルに到達へ
YH Research株式会社（本社：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート「グローバル二足歩行ロボットのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を2025年8月25日に発行しました。本レポートでは、二足歩行ロボット市場の最新動向を詳細に分析し、製品概要、市場規模、用途別、地域別の市場動向、主要企業の市場シェアなど、業界の最新情報を提供しています。さらに、成長要因や課題、競争環境、技術革新の影響なども網羅し、企業の戦略的意思決定をサポートします。
市場規模
YH Researchの調査によると、グローバル二足歩行ロボット市場は2024年の353百万米ドルから2025年には1282百万米ドルに成長し、 2031年には20559百万米ドルに達すると予測されています。2025年から2031年のCAGR（年平均成長率）は57.40%と見込まれ、市場の拡大は、技術革新、需要の増加、規制の強化などの要因によって推進されています。
◇無料サンプルとレポート内容の詳細はこちら：
https://www.yhresearch.co.jp/reports/867453/biped-robot
市場区分
グローバル二足歩行ロボット市場は、製品別、用途別、企業別、地域別の観点から分類され、それぞれの市場規模や成長の可能性について詳しく分析します。
1.製品別：Full-size General-purpose Bipedal Robot、Small Desktop Bipedal Robot
各製品カテゴリーごとの二足歩行ロボット市場規模、売上、販売量、平均価格の推移を詳しく調査し、主要製品の競争状況や成長ポテンシャルを明らかにします。
2.用途別：Industrial Production、Warehouse & Logistics、Service & Care、Education & Research、Public Safety & Rescue
用途ごとに二足歩行ロボットの市場規模や需要動向を分析し、各分野での採用状況、シェアの変化、成長の要因を探ります。
3.企業別：UBTECH、Shenzhen Leju Robot、EXROBOTSexrobots、Xiaomi、Unitree Robotics、Shanghai FOURIER、Shanghai AgiBot、Shanghai Kepler、MagicLab、Beijing Iron Man Technology Co., Ltd、ViHero、UniX AI、Shanghai Cyan、Ti5 ROBOT、Shenzhen EngineAI、Shenzhen Dobot Robotics、Shenzhen DiGit、LimX Dynamics、Beijing ROBOTERA、Beijing CASBOT、HARIBIT、Booster Robotics、Hangzhou DEEP Robotics、Yijiahe Technology Co., Ltd、Li-Gong Industrial Co., Ltd、Nanjing Estun、Pia Group、Xpeng Inc、Boston Dynamics （Hyundai）、Kawada Robotics、Engineered Arts、Tesla、1X Technologies、Figure AI、Rainbow Robotics、Neura Robotics、Agility Robotics、PAL Robotics、Noetix Robotics、Zerith、Tianlian Robot Co., Ltd、High Torque Technology、Shangdong Yobotics、Pudu Robotics、Shenzhen Cyborg
業界をリードする企業の二足歩行ロボット市場シェア、売上、成長戦略、競争力を評価し、主要プレイヤーの動向や市場での立ち位置を詳しく分析します。
4.地域別分析：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ
各地域における二足歩行ロボット市場の発展状況、需要傾向、規制要因、主要プレイヤーの影響などを評価し、地域ごとの市場機会を明確にします。
本レポートのメリット
（１）市場規模の把握
世界の二足歩行ロボット市場の成長トレンドと規模を、過去（2020～2025年）と予測（2026～2031年）のデータに基づいて詳細に分析します。企業はこれにより、今後の市場動向を理解し、戦略的な意思決定を支援することができます。
（２）主要企業の競争力分析
