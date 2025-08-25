新エネルギー車用モーターシャフト市場規模、2031年には4821百万米ドルに拡大見込み
「グローバル新エネルギー車用モーターシャフトのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年8月25日）
本報告書では、世界市場における新エネルギー車用モーターシャフトの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。新エネルギー車用モーターシャフト市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 新エネルギー車用モーターシャフトとは
新エネルギー車用モーターシャフトとは、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）などの新エネルギー車に搭載される駆動モーターの回転力を効率的に伝達するための中核部品です。高トルク・高速回転に耐える強度と精密加工精度が求められ、通常は高品質合金鋼や特殊熱処理材で製造されます。また、軽量化や低振動・低騒音（NVH特性）のために設計が工夫されており、耐摩耗性や長寿命も重視されます。モーターシャフトは、新エネルギー車の走行性能、エネルギー効率、安全性に直結する重要なパワートレイン部品です。
◆ 新エネルギー車用モーターシャフト市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の新エネルギー車用モーターシャフト市場は、2024年の1898百万米ドルから2025年には2280百万米ドルへと拡大し、2031年には4821百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は13.40％と推計されています。
◆ 新エネルギー車用モーターシャフト市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Thyssenkrupp、Jin Rixin Shaft、Hirschvogel、Chongqing Chuangjing Warm Forging Forming Company、Pacific Precision Forging、Tekfor、POPPE+POTTHOFF、Leateck、Nanjing Chervon Auto、Zhejiang Nessral、Feida Precision Manufacturing、Chongqing Longwen Machinery Equipment Co., Ltd.、Jiangxi Sunlead Precision Seiko）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Hollow Shaft、Solid Shaft）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Passenger Car、Commercial Vehicle）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
（発行日：2025年8月25日）
本報告書では、世界市場における新エネルギー車用モーターシャフトの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。新エネルギー車用モーターシャフト市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
【レポートの主な構成】
◆ 新エネルギー車用モーターシャフトとは
新エネルギー車用モーターシャフトとは、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、ハイブリッド車（HEV）などの新エネルギー車に搭載される駆動モーターの回転力を効率的に伝達するための中核部品です。高トルク・高速回転に耐える強度と精密加工精度が求められ、通常は高品質合金鋼や特殊熱処理材で製造されます。また、軽量化や低振動・低騒音（NVH特性）のために設計が工夫されており、耐摩耗性や長寿命も重視されます。モーターシャフトは、新エネルギー車の走行性能、エネルギー効率、安全性に直結する重要なパワートレイン部品です。
◆ 新エネルギー車用モーターシャフト市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の新エネルギー車用モーターシャフト市場は、2024年の1898百万米ドルから2025年には2280百万米ドルへと拡大し、2031年には4821百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は13.40％と推計されています。
◆ 新エネルギー車用モーターシャフト市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Thyssenkrupp、Jin Rixin Shaft、Hirschvogel、Chongqing Chuangjing Warm Forging Forming Company、Pacific Precision Forging、Tekfor、POPPE+POTTHOFF、Leateck、Nanjing Chervon Auto、Zhejiang Nessral、Feida Precision Manufacturing、Chongqing Longwen Machinery Equipment Co., Ltd.、Jiangxi Sunlead Precision Seiko）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Hollow Shaft、Solid Shaft）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Passenger Car、Commercial Vehicle）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）