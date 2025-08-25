東神奈川リハビリテーション病院にて、横浜ビューティーアートの学生が施術体験を実施～患者様とのふれあいを通じて、笑顔と学びをいただいた一日～【横浜ビューティーアート専門学校】
学校法人三幸学園が運営する横浜ビューティーアート専門学校（https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/）の学生たちが2025年8月6日（水）、東神奈川リハビリテーション病院にて、患者様や病院職員の方々に向けてハンドマッサージやネイルケア、パーソナルカラー診断を実施しました。
当日は朝からブースには絶え間なく来客があり、患者様は指先を見て笑顔で帰られたり、職員の方々からはパーソナルカラー診断が大好評をいただくなど、温かい交流が生まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327961&id=bodyimage1】
参加学生の声
【ハンド担当】
ハンドマッサージやネイルケア、パーソナルカラー診断を通して、患者様と笑顔で交流できたことがとても嬉しかったです。施術中にはたくさんのお話を伺い、楽しい時間を過ごす中で、私自身も元気をいただきました。
患者様や職員の方々との関わりを通して多くの学びを得ることができ、美容の力を改めて実感しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327961&id=bodyimage2】
【パーソナルカラー診断担当】
車椅子を使用されている方や、言葉が通じにくい場面での対応は初めてでしたが、どのように伝えたら楽しんでいただけるかを考える貴重な経験となりました。
「ありがとう」と笑顔で言っていただいたことが、とても心に残っています。
また、看護師の方々の明るく元気な姿に刺激を受け、自分もこうありたいと感じました。今日の経験を今後の美容の道に活かし笑顔で接していきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327961&id=bodyimage3】
今回の取り組みは、学生にとっては貴重な実践の場でありながら、患者様や職員の皆様にとっても心の癒しとなる機会となりました。
美容という分野を通じた人とのふれあいの大切さを、学生たちは身をもって学ぶことができました。
【本件に関するお問い合わせ先】
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-6
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
電話 0120-350-939
春日 智世
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
医療・保育系
医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
スポーツ系
アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
美容・ブライダル系
美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
調理・製菓系
調理師・パティシエ・カフェオーナー
AI・IT系
システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
配信元企業：学校法人三幸学園
