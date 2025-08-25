【地域連携】夏の子育てイベントを開催！【横浜こども専門学校】
学校法人三幸学園が運営する横浜こども専門学校（https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/）では、地域の保護者の方々と子どもたちが安心して遊べる場所を提供する地域連携イベント「BEBE MAMAN（ベベママン）」を、7月21日（月・祝）および8月3日（土）に開催いたしました。
本イベントは、子どもたちにとって楽しい思い出づくりの場であると同時に、子育て中の保護者の方々が地域でつながる貴重な機会として、多くのご好評をいただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327960&id=bodyimage1】
【7月21日開催】テーマ：「海の日」
この日のテーマは“海”。子どもたちは、海の生き物をテーマにした塗り絵で自分だけのお面を作成し、完成後は大きなスタジオに移動して音楽あそびを楽しみました。お面をつけて、「うみ」の音楽に合わせてパラバルーンをバサバサ動かし、波を表現！子どもたちの元気な声と笑顔が広がる、にぎやかな一日となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327960&id=bodyimage2】
【8月3日開催】テーマ：「夏まつり」
当日は30名以上の子どもたちが参加し、浴衣姿も多く、学校全体が夏まつりムードに包まれました。
学生が2か月かけて準備した出店（ヨーヨー釣り・スーパーボールすくい・射的など）は、
年齢や好みに合わせた工夫が満載で、どのブースも大盛況！かき氷のキッチンカーや提灯の装飾も雰囲気を盛り上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327960&id=bodyimage3】
今後も横浜こども専門学校では、地域の皆さまとともに、子どもたちの健やかな成長と保護者支援を目的とした活動を継続してまいります。
次回の日程は9月7日！詳細は公式ラインからご確認ください！
https://line.me/R/ti/p/@678ozvep
【本件に関するお問い合わせ】
横浜こども専門学校
〒221-0823 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町1-19
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
TEL：045-317-9961
担当：松原
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
医療・保育系
医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
スポーツ系
アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
美容・ブライダル系
美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
調理・製菓系
調理師・パティシエ・カフェオーナー
AI・IT系
システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
配信元企業：学校法人三幸学園
