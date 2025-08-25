au PAY スマートローンに新規入会で1,000円相当のau PAY 残高がもらえる特典を提供開始～さらにお借り入れ金額に応じて最大1万円相当がもらえる～
auフィナンシャルサービス、KDDI、auペイメントは2025年8月25日から、au PAY スマートローンに新規入会いただくと、もれなく1,000円相当のau PAY 残高がもらえる特典と、初回のお借り入れ金額に応じてさらに最大1万円相当（100万円以上お借り入れの場合）がもらえる特典の提供を開始します。
2025年7月から提供している、1万円以上のお借り入れで毎月合計1万名に抽選で最大2,000円相当のau PAY 残高が当たる特典（https://www.au.com/information/topic/auwallet/2025-030/）とあわせて、おトクにau PAY 残高がもらえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327884&id=bodyimage1】
au PAY スマートローンは、スマートフォンで申し込みから借り入れ・返済まで完結でき、au PAY 残高への直接チャージも可能な、便利でおトクなカードレスローンサービスです。au PAY スマートローンでチャージおよび本特典で受け取ったau PAY 残高は、au PAYやau PAY プリペイドカードで、全国のコンビニ・スーパーやau PAY加盟店、Mastercard（R）加盟店など、さまざまな場所で利用でき、お買い物200円ごとに１Pontaポイントがたまります。
au PAYをご利用のお客さまにとって最も身近なローンとして、au PAY スマートローンの利便性を実感していただけることを目指しています。
■本特典について
1. au PAY スマートローンへの新規入会でもれなくau PAY 残高1,000円相当をプレゼント
特典：
au PAY 残高1,000円相当をプレゼント
条件：
以下（1）（2）を両方満たすお客さま
（1） 期間中にau PAY スマートローンに申し込み、申し込み月の翌月までに契約（入会）を完了すること
（2） 特典判定時点で、au PAY スマートローンのキャンペーンメールの受信設定をしていること
特典判定加算時期：
契約完了月の翌月中旬に判定、翌月末ごろにau PAY 残高へ加算
（例）8月契約 /9月中旬判定 /9月末ごろに加算
期間：
2025年8月25日～終了日未定
※終了日は別途サービスサイト（https://loan.kddi-fs.com/notice）にてご案内します。
2. au PAY スマートローンへの新規入会とお借り入れでもれなくau PAY残高をプレゼント
特典：
お借り入れ金額に応じて以下のau PAY残高をプレゼント
お借り入れ金額3万円以上：500円相当
お借り入れ金額20万円以上：2,000円相当
お借り入れ金額50万円以上：5,000円相当
お借り入れ金額70万円以上：7,000円相当
お借り入れ金額100万円以上：10,000円相当
条件：
以下（1）～（3）をすべて満たすお客さま
（1） 期間中にau PAY スマートローンに申し込み、申し込み月の翌月までに契約（入会）を完了すること
（2） 特典判定時点で、au PAY スマートローンのキャンペーンメールの受信設定をしていること
（3） 契約（入会）月の翌月までに合計3万円以上お借り入れし、au PAY スマートローンを解約していないこと
※特典判定時点でお借り入れ金額を全額返済している場合は対象外となります。
特典判定加算時期：
契約完了月の翌々月中旬に判定、翌々月末ごろにau PAY 残高へ加算
（例）8月契約 /10月中旬判定 /10月末ごろに加算
期間：
2025年8月25日～終了日未定
※終了日は別途サービスサイト（https://loan.kddi-fs.com/notice）にてご案内します。
