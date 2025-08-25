¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡ÛÏ¢Â³¥»¥ß¥Êー2025 Âè6²ó¡Ö¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¡×
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¡Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025¢£
¡ÖAI¤¬Âó¤¯¼¡À¤Âå¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×
Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025 Âè6²ó 9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～18¡§00
¡Ö¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¡×
¢§¢§¢§¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¢§¢§
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program06.html
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¤¸À¸ì¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÎÅªºî¶È¤Î»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï
Âç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¡¤¸½ºß¤âµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡¥¤·¤«¤·¡¤¸½ºß¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç
¥ë¤ÏÊªÍýÀ¤³¦¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¡¤¸À¸ìÌî¤Ê¤ÉÇ¾µ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡¥
¤Ä¤Þ¤ê¡¤²æ¡¹¤¬»ý¤ÄÃÎÇ½¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¤¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê
¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÌ¤¤À¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¥¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ
·Ê¤«¤é¡¤¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¼ÂÀ¤³¦¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¤Î×µ¡±þÊÑ¤«
¤Ä¥í¥Ð¥¹¥È¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¥ËÜ¥»¥ß¥Êー
¤Ç¤Ï¡¤¼Â´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎÇ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤ò³µ´Ñ¤·¡¤º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤â¹Í»¡¤¹¤ë¡¥
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Û
[15:00-15:15]¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¸¶ÅÄ Ã£Ìé¡ÊÅìµþÂç³Ø ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶µ¼ø¡Ë
[15:15-16:00]Session1¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¸¦µæ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¡×
²Ï¸¶ÄÍ ·ò¿Í¡ÊÅìµþÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ÉíÂ°¾ðÊóÍý¹©³Ø¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¹Ö»Õ¡Ë
[16:00-16:10]µÙ·Æ
[16:10-16:55]Session2¡Ö¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ëSim-to-real¶¯²½³Ø½¬ ~Ê£»¨¥¿¥¹¥¯¼«Æ°²½¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×
¾¾¸¶ ¿ò½¼¡ÊÆàÎÉÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ²Ê ¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæÎÎ°è ¶µ¼ø¡Ë
[16:55-17:05]µÙ·Æ
[17:05-17:50]Session3¡Ö¥½¥Õ¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÈÊªÍý¥ê¥¶¥Ðー·×»»¡×
ÃæÅè ¹ÀÊ¿¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÃÎÇ½µ¡³£¾ðÊó³ØÀì¹¶ ½Ú¶µ¼ø¡Ë
[17:50-18:00]¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¸¶ÅÄ Ã£Ìé¡ÊÅìµþÂç³Ø ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¶µ¼ø¡Ë
¡Úº£¸å¤Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Âè07²ó10·î02Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¶îÆ°²Ê³Ø¡×
Âè08²ó10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡Ö²»³Ú¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¿©»ö: ¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯
¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³¡¦À©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
Âè09²ó11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡ÖÎÌ»Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¸½ºß¡×
Âè10²ó11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡Ö¿Í´Ö¹ÔÆ°¥»¥ó¥·¥ó¥°¤È²òÀÏµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ
～3D¿ÈÂÎ¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦ºî¶È²òÀÏ¤«¤éµ»¹ª½ÏÃ£»Ù±ç¤Þ¤Ç～ ¡×
Âè11²ó12·î05Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥¹¥È
～µ»½Ñ¤È¼Ò²ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é～¡×
Âè12²ó12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡ÖÀ¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤Î¼ÂºÝ¡×
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦»ñÎÁÇÛÉÛ¡¡¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û
Âè01²ó06·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤ÎÐíâ×¤ÈÅ¸Ë¾¡×
Âè02²ó06·î30Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡ÖAI¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ÈÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È
¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥êー¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×
Âè03²óÂè04²ó07·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡ÖLLM¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¤Î¿·Å¸³«¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ*¡Ë¡¦»²²Ã¿½¹þ¡Û * ÀÇÎ¨¤Ï10%¤Ç¤¹¡£
¢¡ÇÛÉÛ»ñÎÁ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°´Þ¤à
------------------------------------------------------------------
¿½¹þ¶èÊ¬¡¡¡¡¡¡ 12²óÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡ 6²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1²óÊ¬
²ñ¡¡¡¡°÷¡¡¡¡¡¡94,380±ß¡¡¡¡¡¡54,450±ß¡¡¡¡¡¡20,570±ß¡¡¡¡¡¡12,100±ß
Èó ²ñ °÷ ¡¡¡¡128,700±ß¡¡¡¡¡¡74,250±ß¡¡¡¡¡¡28,050±ß¡¡¡¡¡¡16,500±ß
³Ø¡¡¡¡À¸¡¡¡¡¡¡18,700±ß¡¡¡¡¡¡10,890±ß¡¡¡¡¡¡ 4,070±ß¡¡¡¡¡¡ 2,420±ß
¤ª¿½¹þ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/appli.html
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ »ö¶ÈÉôÌç
¢©101-0062 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ1-5¡¡²½³Ø²ñ´Û4F
event@ipsj.or.jp¡¡Tel.03-3518-8373
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø