【デクセリアルズ】9～10月にかけて4つの海外展示会に出展！

当社は、9月から10月にかけて、世界各国で開催される車載・モビリティ関連の展示会に複数出展します。9月にアメリカで開催される「SID Vehicle Displays and Interfaces 2025」では、次世代ディスプレイ技術として注目される「マイクロLED」向け異方性導電膜（ACF）や、ドライバーモニタリングシステム（DMS）などに利用可能なIR高透過反射防止フィルム（開発品）について技術発表を行います。また、9月に中国で行われるオプトエレクトロニクス業界全体を網羅する総合イベント「CIOE 2025」に初めて出展します。昨今の生成AIの台頭とそれに伴うデータセンターの急増により注目を集める注目技術「光電融合」のカギを握る光半導体関連を中心とした製品・開発品を展示予定です。4月にアメリカで開催された光通信分野の世界最大級の展示会「OFC 2025」で来場者の注目を集めた「1.3µm帯/1.5µm帯導波路型高速Photo Detector（開発品）」も展示します。サンプルや開発品の展示内容についてはもちろん、デクセリアルズの海外市場における経営戦略や新規事業戦略などに関して、現地の記者さまからのご取材もお待ちしています。・出展予定展示会（開催国／分野）9月・SID Vehicle Displays and Interfaces 2025（アメリカ／車載ディスプレイ、ヒューマンマシンインターフェイス）・CIOE 2025（中国／オプトエレクトロニクス）10月・AutoSens Europe 2025（スペイン／車載センサー、ADAS（先進運転支援システム）、自動運転）・International Auto Tech 2025（インド／モビリティ）１. 各展示会概要について※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。①2025年9月9日（火）～10日（水） SID Vehicle Displays and Interfaces 2025車載向けディスプレイやヘッドアップディスプレイ（HUD）、マイクロLED向け製品の展示とソリューションを提案します。【URL】http://vdi.sid.org/② 2025年9月10日（水）～12日（金） CIOE 2025 (The 26th China International Optoelectronic Exposition)光半導体や光学デバイスなど、フォトニクス関連製品やソリューションを提案します。https://digitalpr.jp/table_img/2845/116427/116427_web_2.png【URL】https://www.cioe.cn/CIOE/LP/index-jp.html③2025年10月7日（火）～9日（木） AutoSens Europe 2025ADAS向けセンシングアプリケーション用の製品やソリューションを提案します。https://digitalpr.jp/table_img/2845/116427/116427_web_3.png【URL】https://auto-sens.com/europe/④2025年10月9日（木）～11日（土） International Auto Tech 2025車載ディスプレイや電動バイク向けリチウムイオンバッテリーの保護素子など、自動車関連の課題解決に貢献する製品やソリューションを提案します。https://digitalpr.jp/table_img/2845/116427/116427_web_4.png【URL】https://ciiautotech.in/＜会社概要＞当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/