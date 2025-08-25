【うたの☆プリンスさまっ♪】倉花千夏先生の手がけた初期ビジュアルの「ぬいスター」新コスチュームが受注開始！

　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」より、着せ替えが楽しめるぬいぐるみ「ぬいスター」の新コスチュームの受注を開始しました。




倉花千夏先生の手がけた初期ビジュアルの「ぬいスター」新コスチュームが、現在ご予約受付中です！
音也・真斗・那月・トキヤ・レン・翔・セシル・林檎・龍也・春歌・友千香は、早乙女学園時代の衣装を、嶺二・蘭丸・藍・カミュは、『Debut』で初登場した際のビジュアル衣装を新規コスチュームにして販売。HE★VENSは初期ビジュアル衣装を再販売いたします。

9月16日(火)までの期間限定となります、詳細は「ブロッコリーオンライン」の特設ページをご確認ください。
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent233/



【ぬいスター コスチューム うたの☆プリンスさまっ♪　商品詳細】
早乙女学園Ver.　全11種









Debut Ver.　全4種





HE★VENS　全7種




価格：各3,300円（税込）
※ぬいスター本体は付属しません。

受注期間：2025年8月25日(月)12:00～2025年9月16日(火)23:59
お届け　：2026年1月下旬から2月上旬にかけて




©SAOTOME GAKUEN


