【うたの☆プリンスさまっ♪】倉花千夏先生の手がけた初期ビジュアルの「ぬいスター」新コスチュームが受注開始！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」より、着せ替えが楽しめるぬいぐるみ「ぬいスター」の新コスチュームの受注を開始しました。
倉花千夏先生の手がけた初期ビジュアルの「ぬいスター」新コスチュームが、現在ご予約受付中です！
音也・真斗・那月・トキヤ・レン・翔・セシル・林檎・龍也・春歌・友千香は、早乙女学園時代の衣装を、嶺二・蘭丸・藍・カミュは、『Debut』で初登場した際のビジュアル衣装を新規コスチュームにして販売。HE★VENSは初期ビジュアル衣装を再販売いたします。
9月16日(火)までの期間限定となります、詳細は「ブロッコリーオンライン」の特設ページをご確認ください。
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent233/
【ぬいスター コスチューム うたの☆プリンスさまっ♪ 商品詳細】
早乙女学園Ver. 全11種
Debut Ver. 全4種
HE★VENS 全7種
価格：各3,300円（税込）
※ぬいスター本体は付属しません。
受注期間：2025年8月25日(月)12:00～2025年9月16日(火)23:59
お届け ：2026年1月下旬から2月上旬にかけて
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
