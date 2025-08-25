5,990ユーロのスマートEV、喜びに満ちたモビリティの概念を再定義

北京、2025年8月25日 /PRNewswire/ -- グローバルなトレンドテクノロジーブランドASTRAUXは、2025年9月4日にベルリンでグローバルローンチイベントを開催し、IFA 2025において3つの画期的な製品を発表する予定です。





ASTRAUX Micro Smart EV ALシリーズ：ASTRAUXの新型マイクロ電気自動車は、都市型モビリティの需要に応えるとともに、あらゆる世代に訴求するよう設計されています。EUのL6e/L7eカテゴリーに認証されており、一部の欧州諸国では14歳から合法的に運転することが可能であり、都市交通に新たな自由と楽しさをもたらします。

外観においては、独創的なデザインコンセプトが際立っており、大型の丸型ヘッドライト、パノラマサンルーフ、そして360°ビューのレイアウトを備え、大胆な個性と高い安全性を融合させています。車内にはカラオケ機能やアンビエントライトを搭載し、車外にはドローンを装備することで、単なる自動車から移動型エンターテインメントハブへと進化しています。

ローンチイベントでは、ASTRAUXはさらに2つの革新的製品、AI搭載のコンパニオンロボット「Aimon」と「AIサングラス」を発表します。これらはライフスタイル主導のスマートテクノロジーにおける同ブランドの最新の一歩を示すものです。

すべての世代に向けて設計されたASTRAUXは、スタイル、テクノロジー、そして手頃な価格を融合させた新たな理念「Joy for All」を提唱しています。このクロスカテゴリーの発表は、スマートモビリティ、エモーショナルなコンパニオンシップ、そしてウェアラブルAI体験への大胆な一歩を示しています。

期間限定オファー - 本日から9月6日24:00（CET）まで、いずれの製品もわずか9.9ユーロで予約可能であり、11月10日まで全額返金に対応します。

ASTRAUX AL7早期購入価格：7,990ユーロ（通常価格 8,990ユーロ）

ASTRAUX AL6早期購入価格：5,990ユーロ（通常価格 6,990ユーロ）

ASTRAUXのビジョンは、革新的なデザインを誰もが手にできるものとし、消費者に対してよりスマートで遊び心にあふれ、かつ手頃な価格のテクノロジーを提供することです。ブランドが掲げる言葉は「Style it. Live it. Show it.」。

カウントダウンはすでに始まっています。IFA Berlinにぜひご参加いただき、スマートリビングの新時代を目撃してください。

ウェブサイト：https://astra-ux.com/zh

事前予約リンク：https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

メディア問い合わせ先：press.astraux@maktoumtech.com

