『マイ・ユース（My Youth）』配信直前のSP企画！西武新宿PePe前広場にソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが登壇

ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』配信直前のスペシャル企画！ ８月29日（金） 西武新宿PePe前広場に 主演ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが登壇！ 新大久保エリアにて８月25日（月）より広告掲出開始、 JR川崎駅でも大型ビジュアル展開／特別号外も各地で配布！ ９月５日（金）FODにて国内独占・日韓同日配信開始 https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （FOD配信ページ）





フジテレビが運営する動画配信サービスFODは、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する今年大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を、９月５日（金）より国内独占で日韓同日配信いたします。

これに先立ち、８月25日（月）から、韓国文化の発信地として人気の新大久保エリアを中心に大規模なストリートジャックを開始。

さらに配信直前のスペシャル企画として、８月29日（金）には主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが西武新宿PePe前広場にサプライズ登壇し、ファンの皆さまに直接ご挨拶します。

申込不要でどなたでもご参加いただけます。ぜひ西武新宿PePe前広場へお集まりください。





（C）HighZium studio（C）BlitzwayEntertainment

◇ ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』配信直前！ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ緊急登壇イベント概要

ドラマ配信直前のビッグサプライズとして、主演のソン・ジュンギとチョン・ウヒが８月29日（金）、西武新宿PePe前広場に緊急登壇。ファン必見の特別イベントを実施します。

当日は写真・動画の撮影が可能です。８月29日（金）、西武新宿PePe前広場にお集まりください。

【日時】2025年８月29日（金）15時頃

【場所】西武新宿PePe前広場（東京都新宿区歌舞伎町１-30）

【登壇】ソン・ジュンギ、チョン・ウヒ

【申込】不要。直接 西武新宿PePe前広場 へお越しください。

【備考・注意事項】

・出演者の都合やその他やむを得ない事情により、出演者やイベント内容が変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

・観覧は無料ですが、会場の安全管理のため入場制限を行う場合があります。

・会場周辺での徹夜での待機、場所取り、座り込みなどはご遠慮ください。

・本イベントは雨天決行・荒天中止となります。

・会場までの交通費・宿泊費等はお客様の自己負担となります。イベントが中止となった場合でも補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・イベントの中止や変更については、FOD公式X（@fujitvplus）にてご案内します。

・広場周辺の混雑状況によっては、観覧をお断りする場合やイベント内容を変更・中止する可能性があります。

・事故防止のため、走る・押す・大声を出すなどの行為は固くお断りいたします。

・本イベントについて、会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

・メディアの取材が入る可能性があります。

・当日は気温の上昇が予想されますので、こまめな水分補給や休憩を取りながら無理のない観覧をお願いいたします。

◇ ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』配信記念 新大久保エリア ストリートジャック 概要

８月25日（月）より、以下の５つの施策を順次展開し、新大久保エリア全体を『マイ・ユース』一色に染め上げます。





施策① 大型屋外ボードのポスター掲出

JR新大久保駅前交差点周辺から大久保通り・イケメン通りにかけて、計６か所の大型屋外ボードにドラマポスターを掲出します。

ビジュアルは全６種。いずれも本編の印象的な場面を切り取ったデザインです。

【掲出場所】

１．秋山ビル（東京都新宿区大久保１-15-15）

２．アーバンステージ大久保（東京都新宿区大久保１-15-10）

３．三軒屋ビル 南面（東京都新宿区百人町２-３-23）

４．三軒屋ビル 西面（東京都新宿区百人町２-３-23）

５．三軒屋ビル 東面（東京都新宿区百人町２-３-23）

６．フォーラム新大久保ビル​（東京都新宿区百人町１-７-16）

※建物へのお問い合わせはお控えください。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

施策② 商店街の街路灯ポスターフラッグ掲出

JR新大久保駅から明治通りまでの約600メートルに広がる新大久保商店街で、55本の街路灯に全４種のドラマポスターをフラッグとして掲出します。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

施策③ シンクロビジョンでのスポット放映

大久保通り交差点に設置された２面のシンクロビジョンで、最新予告映像を放映します。街を行き交う方々の目に鮮やかな映像で作品の魅力をお届けします。

※映像は常時放映ではなく、他広告の合間に一定間隔で放映します。

【掲出場所】

左：新大久保アンニョンビジョン（東京都新宿区百人町２-３-23）

右：新大久保駅前ビジョン（東京都新宿区百人町１-７-15）

※建物へのお問い合わせはお控えください。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

同映像は川崎駅内THE KAWASAKI VISIONでも放映予定。

【掲出場所】

川崎駅北口通路 THE KAWASAKI VISION

【掲出期間】

2025年９月１日（月）～９月15日（月）

施策④ サンケイスポーツ 特別号外新聞の配布

【配布日】８月29日（金）ほか（予定）

【配布場所】西武新宿PePe前広場／新宿ルミネ１前／新大久保駅・駅横交差点／渋谷マークシティ前／横浜駅西口ジョイナス付近

【注意事項】配布場所・時間・枚数には限りがあります。詳細はFOD公式X（@fujitvplus）にて順次ご案内します。

施策⑤ 新大久保「韓国横丁」コラボ＆『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポン配布

新大久保「韓国横丁」の飲食店10店舗では、『マイ・ユース』オリジナルTシャツを着用したスタッフが接客します。また、ご利用のお客様には『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポンを配布予定です。是非この機会にFODプレミアムで『マイ・ユース』をご視聴ください。

※FODプレミアム無料クーポンの記載内容等について、各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。店舗情報は韓国横丁公式サイト等をご確認ください。

【対象店舗】

・新大久保「韓国横丁」 （東京都新宿区大久保２-19-１ セントラル大久保１F、２F）

チュンヒャンジョン／マポ豚足／COREANバル シャンパンマニア／チキン屋／漢江の奇跡／海鮮ポチャ ヨスバンバダ／ホンデポチャ／シンサドン ホランイ ホルモン／第一食堂／上海ポチャ

公式HP：https://kankokuyokocho.com/

【対象期間】

Tシャツ着用期間：2025年８月25日（月）～９月24日（水）

FODプレミアム無料クーポン配布期間：2025年８月29日（金）～９月24日（水） ※なくなり次第終了

ドラマの世界観を、街を歩きながら間近で感じられる今回のストリートジャック。視界いっぱいに広がるポスターや映像をぜひ記念撮影してお楽しみください。

８月29日（金）には、主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒを迎える配信直前イベントも開催予定です。

ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』は９月５日（金）よりFODで国内独占・日韓同日配信。この夏大注目の『マイ・ユース（My Youth）』にご期待ください。

【ストーリー】

かつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ） 。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）の突然の訪問により十年以上の時を経て再会を果たします。再会の嬉しさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをしますが、それでもジェヨンに協力することから再び二人の歯車が回り始めます。





『マイ・ユース（My Youth）』

（C） SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

◇ 『マイ・ユース（My Youth）』概要

■タイトル： 『マイ・ユース（My Youth）』（全12話）

■配 信： ９月５日（金）FODにて国内独占配信開始

以降、毎週金曜日最新話配信

※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。

■出 演： ソン・ジュンギ / チョン・ウヒ ほか

■スタッフ： 演出：イ・サンヨプ

脚本： パク・シヒョン

■U R L： https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （配信ページ）

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題（※キャンペーン適用の場合には別途キャンペーン価格をご確認ください）。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

■U R L： https://fod.fujitv.co.jp/