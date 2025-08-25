グローバルな小口径弾薬市場は、2024年の81億米ドルから2033年までに107億5,000万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）3.2％で拡大すると予測されています。
グローバルな小口径弾薬市場は、防衛・安全保障投資の増加を背景に安定した成長が見込まれています
2024年にUS$ 8.10億ドルと評価されたグローバルな小口径弾薬市場は、2033年までにUS$ 10.75億ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.2%を記録する見込みです。市場成長の要因は、防衛近代化プログラムの拡大、国内安全保障への投資増加、および高度な軍事・警察用途への需要拡大です。
市場動向と主要要因
小口径弾薬市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域におけるグローバルな防衛支出の増加と近代化イニシアチブに支えられています。各国政府は、運用効率向上のため、信頼性が高く技術的に先進的な弾薬で軍事在庫を積極的に更新しています。さらに、地政学的緊張の高まりとグローバルな安全保障懸念により、各国は小口径弾薬の備蓄を維持する傾向が強まっています。
改良された推進剤、薬莢、弾頭設計などの技術革新は、小口径弾薬の性能、精度、耐久性をさらに向上させ、防衛調達機関から大きな関心を集めています。
地域別動向
北米は、主要な製造業者、安定した防衛予算、軍事機関と法執行機関による先進火器の採用率の高さから、グローバルな小口径弾薬市場を支配しています。欧州は、NATO加盟国における軍事近代化プログラムと安全保障イニシアチブを背景に、北米に次ぐ市場規模を維持しています。アジア太平洋地域では、インド、日本、韓国などの新興経済国が防衛投資を拡大しており、地域全体の適度な成長を支えています。
小口径弾薬市場における主要企業
アギラ・アミュニション
BAEシステムズ
バルナウル・アミュニション
CBCグローバル・アミュニション
デネル・SOC株式会社
エルビット・システムズ株式会社
ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション
KNDS N.V.
ナムモAS
ノースロップ・グラマン・コーポレーション
オリン・コーポレーション
PTピンドアド
RAUGグループ
レミントン・アームズ・カンパニーLLC
セリエール・アンド・バロット
タレス・グループ
ヴィスタ・アウトドア・インク
その他の主要企業
市場セグメンテーションの概要
製品別
リムファイア
センターファイア
口径別
5.56mm
7.62mm
9mm
その他
地域別
北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
西ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
西ヨーロッパその他
東ヨーロッパ
ポーランド
ロシア
ハンガリー
東欧のその他
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
ASEAN
アジア太平洋のその他
中東
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
バーレーン
クウェート
カタール
中東のその他
アフリカ
オマーン
エジプト
ナイジェリア
南アフリカ
アフリカのその他
南米
アルゼンチン
ブラジル
南米のその他
